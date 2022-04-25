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Волонтер просит срочно поддержать армию: нужны деньги на квадрокоптеры

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 11:39
Волонтер просит срочно поддержать армию: нужны деньги на квадрокоптеры Волонтер просит помочь украинской армии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская армия срочно нуждается в квадрокоптерах. Недавно враг снова расстрелял этот летательный аппарат.

О потребностях сообщила известный волонтер Наталия Юсупова.

"Орки снова расстреляли наш квадрокоптер, поэтому нужно купить новый и еще один для подразделения разведчиков. Продолжаются тяжелые бои, есть погибшие, многие ранены. Квадрокоптеры очень нужны, потому что они корректируют огонь по врагу. Цена за два 3600 евро, 126 тыс. грн. Прошу помочь!!" - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

[email protected]

5375 4141 0204 7676 Монобанк

UA963220010000026200300957926

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Как мы ранее сообщали, активисты создали специальный сайт для тех, кто хочет отправить письмо, пожелания, молитвы, рисунки и обереги защитникам Украины на фронт.

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