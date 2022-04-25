Волонтер просит срочно поддержать армию: нужны деньги на квадрокоптеры

"Орки снова расстреляли наш квадрокоптер, поэтому нужно купить новый и еще один для подразделения разведчиков. Продолжаются тяжелые бои, есть погибшие, многие ранены. Квадрокоптеры очень нужны, потому что они корректируют огонь по врагу. Цена за два 3600 евро, 126 тыс. грн. Прошу помочь!!" - написала Юсупова.

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