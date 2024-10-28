Лунный календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные и плохие дни для работы на огороде
Ноябрь - время подготовить огород к зиме. Но какие работы лучше отложить, а какие сделать сейчас? Лунный посевной календарь на ноябрь 2024 года ответит на все ваши вопросы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие дни в ноябре будут благоприятными или нет для работ на огороде.
Принципы работы с лунным календарем
Фазы Луны оказывают прямое влияние на активность растений. Основные рекомендации для работы по лунному календарю следующие:
- Растущая луна (до полнолуния): это лучшее время для высадки культур, плодоносящих над землей (зелень, овощи, цветы).
- Убывающая луна (после полнолуния): подходит для корнеплодов и работ, готовящих растения к зимовке (например, обрезка).
- Полнолуние и новолуние: активность растений низкая, поэтому эти дни нежелательны для посадок и пересадок.
Следуя этим принципам, можно улучшить здоровье растений и обеспечить обильный урожай.
Рекомендации для каждой фазы луны для работ на огороде
Фазы Луны помогают правильно распределить работы с растениями:
Растущий месяц (2 - 14 ноября):
- Посев зелени, томатов, огурцов и декоративных растений.
- Посадка ягодных кустов и плодовых деревьев.
Полнолуние (15 ноября):
- Подкормка, пропалка и обработка против вредителей.
- Посадочные работы в этот день лучше отложить.
Убывающая луна (16 - 30 ноября):
- Посадка корнеплодов и луковичных культур.
- Подготовка участка к зиме, обрезка и утепление растений.
Благоприятные дни для работ на участке в ноябре
Лунный посевной календарь для ноября 2024 советует проводить посадочные работы в зависимости от фазы Луны. Лучшие дни для посадки и ухода за растениями:
- Для овощей (огурцы, помидоры, зелень): 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26 - 30 ноября.
- Для корнеплодов (чеснок, лук, морковь, свекла): 3 - 7, 14 - 15, 28 - 30 ноября.
- Для многолетних цветов: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 ноября.
- Посадка плодовых деревьев и ягодных кустов: 6 - 7, 10 - 11, 14 - 15, 19 - 30 ноября.
Эти даты наиболее благоприятны для посева, посадки и пересадки, когда растения лучше всего усваивают питательные вещества и имеют высокий потенциал к развитию.
Неблагоприятные дни для работ в ноябре
В ноябре есть дни, когда от садовых и огородных работ стоит воздержаться. Это касается периодов новолуния и полнолуния, когда рост и активность растений снижается:
Неблагоприятные дни для посадки: 1, 2 и 16 ноября.
В эти дни рекомендуется заняться другими работами, например, подготовкой почвы, уборкой листьев или утеплением растений, но лучше избегать любых посадок.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Tsn.ua, "Аптека садовода", "На пенсии".