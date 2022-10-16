Кличко рассказал о мужественной киевлянке, которая помогает справиться с последствиями ракетных ударов РФ

Мэр Киева Виталий Кличко поделился историей о дорожниках, которые занимаются ликвидацией последствий российских обстрелов столицы Украины, восстановлением движения, латают дыры от воронок, вывозят мусора из мест попадания вражеских ракет.

Об этом градоначальник 16 октября рассказал в своем проекте "Люди Твоего Киева" на странице в Facebook .

"Сегодня - история о киевлянке, благодаря которой киевляне видят ухоженные улицы, парки и скверы в центре города. Это история о 50-летней начальнице Дорожно-эксплуатационного управления по содержанию автомобильных путей и сооружений на них Шевченковского района Людмилу Ободзинскую", - говорится в публикации.

В ее подчинении - 362 работника, в управлении - 58 единиц техники, 149 км дорог, которые ежедневно нужно обслуживать - ремонтировать и убирать.

Людмила Ободзинская (фото: скриншот с видео)

Ободзинская уже 11 лет работает в дорожной сфере, а руководит Шевченковским ШЭУ - три года.

Героиня ролика рассказала, как с самого начала полномасштабного вторжения РФ дорожники помимо привычной ежедневной работы в Шевченковском районе столицы занимались доставкой гуманитарной помощи, обустройством блокпостов в столице, разбором завалов после "прилетов" в центре города.

Последствия российских обстрелов Киева (фото: скриншот с видео)

Это нужно было делать очень оперативно, чтобы на место происшествия смогла подъехать спецтехника и выполнять свою работу.

После российских массированных ракетных ударов 10 октября в центе Киева на месте трехметрового воронки на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко дорожники обустроили покрытие из крошки, которое через 1-2 недели должно просесть, после чего там устроят новое асфальтное покрытие.

Киевские дорожнки делают ремонт на перекрестке ул. Владимирской и бульвара Шевченко после российских ракетных ударов 10 октября (фото: скриншот с видео)

Ободзинская рассказала, как в прошлый понедельник Шевченковское ШЭУ вместе с другими службами города практически через сутки после атаки возобновили движение на этом самом оживленном перекрестке.

До этого оперативно убрали обгоревшие авто, обломки дорожных знаков и битое стекло из близлежащих построек, латали зияющие воронки от российских ракет.

"Благодаря таким героическим женщинам и мужчинам, работающим в нашем городе, мы выстоим и победим! Ибо наша сила - в людях. Их трудолюбие, доброта, оптимизм и вера в себя и свою страну", - подчеркивает Кличко.

Видео: руководитель Шевченковского ШЭУ Людмила Ободзинская рассказала о работе дорожников по ликвидации последствий российских обстрелов Киева