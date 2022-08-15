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Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років

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Понеділок 15 серпня 2022 08:35
Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років Фото: Кличко повідомив про розлучення з дружиною (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Спортсмен і мер Києва Віталій Кличко повідомив про шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Наталією. З нею він був одружений з 1996 року.

Про таке рішення градоначальник столиці розповів виданню "Бабель".

Чутки про розлучення ходили давно

Чутки про те, що Кличко збирається розлучатися ходили в мережі вже давно, але тільки зараз Віталій підтвердив даний факт.

Очільник столиці зазначив, що ні для кого не секрет, що вони з дружиною вже давно живуть у різних містах. Зазначимо, що Наталія Кличко зараз у Німеччині.

"Багато років - різні інтереси, Різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - сказав мер.

Також Віталій зазначив, що таке рішення - обоюдне.

"Так. Це бажання обох сторін. У нас залишилися хороші відносини, ми поважаємо один одного, діти вже дорослі, і життя триває", - повідомив він.

Кличко дуже цікаво відповів на питання, чи зайняте зараз його серце.

"Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?"- ухильно сказав Віталій.

Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 роківНаталія Кличко вже давно живе в Німеччині (фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial)

Для довідки

48-річна Наталія Кличко - колишня спортсменка, модель, співачка. У шлюбі з Віталієм вона народила трьох дітей.

Нагадаємо, що Оля Полякова розповіла, чому так багато розлучень під час війни. Співачка поділилася своєю думкою.

Також читайте, що Надя Дорофєєва вперше після розлучення засвітила нового обранця.

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Віталий Кличко
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