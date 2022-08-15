Кличко розлучається з дружиною, з якою був у шлюбі 26 років

Спортсмен і мер Києва Віталій Кличко повідомив про шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Наталією. З нею він був одружений з 1996 року.

Чутки про розлучення ходили давно

Чутки про те, що Кличко збирається розлучатися ходили в мережі вже давно, але тільки зараз Віталій підтвердив даний факт.

Очільник столиці зазначив, що ні для кого не секрет, що вони з дружиною вже давно живуть у різних містах. Зазначимо, що Наталія Кличко зараз у Німеччині.

"Багато років - різні інтереси, Різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - сказав мер.

Також Віталій зазначив, що таке рішення - обоюдне.

"Так. Це бажання обох сторін. У нас залишилися хороші відносини, ми поважаємо один одного, діти вже дорослі, і життя триває", - повідомив він.

Кличко дуже цікаво відповів на питання, чи зайняте зараз його серце.

"Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?"- ухильно сказав Віталій.

Наталія Кличко вже давно живе в Німеччині (фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial)

Для довідки

48-річна Наталія Кличко - колишня спортсменка, модель, співачка. У шлюбі з Віталієм вона народила трьох дітей.