Хвилі 3G і 4G нешкідливі: вчені провели експеримент на рибах

Вчені зробили заяву про вплив 3G і 4G (Колаж РБК-Україна)

Вчені провели експеримент на рибах і з'ясували, наскільки небезпечні радіохвилі для живих істот

Вчені провели експеримент і перевірили вплив радіохвиль 3G і 4G на живі істоти. Піддослідними дослідників стали риби.

Біологи з Університету Орегон в США перевірили вплив радіохвиль на рибах. В ході експерименту вчені також перевірили, чи радіохвилі зв'язку будуть мати вплив на ікру рибок даніо-реріо. Про це пише видання Plos.

Вчені заявили, що вплив частот зв'язку 3G і 4G на організми абсолютно нешкідливі, і частота 3,5 ГГц абсолютно не впливає на рівень смертності.

Ікру риб після запліднення, починаючи з шести годин до двох тиждень піддавали впливу радіохвиль. Через три тижні ікру відправили для дослідження на предмет морфологічних і поведінкових змін в лабораторію.

У рівні смертності, морфології та реакції на світло змін виявлено не було. Був виявлений певний рівень порушення сенсомоторики.

Як пояснили фахівці, радіохвилі могли викликати зміни на молекулярному рівні і ймовірно, що ці зміни проявляються в більш пізньому віці.

За словами вчених, дослідження показало, що радіохвилі частоти 3,5 ГГц мають дуже м'який вплив, і єдине на що вони можуть вплинути в незначній кількості - це на придушення сенсомоторних функцій.

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