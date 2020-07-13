Вчені почали визначати за аналізом крові недуг, якого так бояться всі батьки

Вчені за аналізом крові почали визначати аутизм (фото: freepik)

Вчені оголосили про прорив в лікуванні найбільш загадкового розладу, що виникає в дитинстві

Американські вчені навчилися визначати за аналізом крові чи не найзагадковіший недуг, якого бояться всі батьки. Мова йде про аутизм та інші розлади аутистичного спектра (РАС).

Поки що дослідження не дає 100%-го результату, але вченим вдалося ще на крок наблизитися до відповіді на питання ранньої діагностики аутизму, а також його лікування, пише Autism Research.

Вчені взяли зразки крові у понад 700 дітей з РАС у віці від півтора до чотирьох років. Дослідження крові дозволило ідентифікувати ще 34 нових метаболічних ознак з точністю до 91% у 53% випробовуваних.

Дослідники сподіваються, що незабаром зможуть робити біологічний скринінг на РАС, а також на створення клінічних інструментів для лікування аутизму.

Зазначимо, що аутизм не вважається хворобою, а специфічним розладом. Він виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується дефіцитом соціальної взаємодії і спілкування, обмеженими інтересами і повторюваними діями.

Ці ознаки проявляються у дітей у віці до трьох років. Якщо ж прояви виражені більш м'яко, мова йде про розлад аутистичного спектра, такий як високофункціональний аутизм (труднощі в соціальних навичках і деяка незграбність, а також затримки в мовному розвитку), синдром Аспергера (серйозні труднощі в соціальній взаємодії, обмежений, стереотипний, повторюваний репертуар інтересів і занять, але зі збереженням мовних здібностей) та інші.

Причини аутизму тісно пов'язані з генами, але РАС настільки складні, що вчені досі не можуть з'ясувати, чи виникають вони внаслідок взаємодії безлічі генів або мутацій. Зазначимо, що випадки аутизму різко зросли за останні десятиліття.

Цікаво, що деякі люди пов'язують появу аутизму з вакцинацією. Що стало одним з аргументів противників щеплень. Хоча така гіпотеза не знайшла жодного наукового підтвердження, її продовжують використовувати. Зокрема, ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун висловлювала свою думку про зв'язок вакцинації з аутизмом.

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