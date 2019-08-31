Хвилюючий момент: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують дочку до знаменного дня

Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Британська принцеса Шарлотта збирається в перший клас

Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма принцеса Шарлотта піде в школу 5 вересня. Буквально через кілька днів їй належить потрапити в перший клас приватної школи.

Чотирирічна дочка герцогів Кембриджських не може дочекатися, коли приєднається до свого старшого брата принца Джорджа, щоб разом з ним ходити в приватну школу Thomas's Battersea.

Принц Джордж відвідує цей навчальний заклад з 2017 року. Однак через погане самопочуття під час третьої вагітності в цей день герцогиня не змогла супроводжувати сина і тепер герцогиня не має наміру пропускати такий важливий день для дочки - в школу Шарлотту батьки відведуть самі.

Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою (twitter.com/InStyle)

Наголошується, що навчання в школі Thomas's Battersea коштує $23,000. Навчальний заклад знаходиться поблизу Кенсінгтонського палацу.

Крім математики, фізики, англійської мови та історії, у школі вчать балету, акторській майстерності та французькій мови.

Тим часом, в Королівському палаці ходять чутки, що інші герцоги - Сассекські - Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка. Навіть відомо, з якої країни може бути дитина, яка стане братом для Арчі.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II.

Також ми писали, що королева Єлизавета II може бути страчена за невдало прийняте рішення.