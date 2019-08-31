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Хвилюючий момент: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують дочку до знаменного дня

STYLERПерсони    31.08.2019 - 10:49
Хвилюючий момент: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують дочку до знаменного дня
Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Британська принцеса Шарлотта збирається в перший клас

Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма принцеса Шарлотта піде в школу 5 вересня. Буквально через кілька днів їй належить потрапити в перший клас приватної школи.

Чотирирічна дочка герцогів Кембриджських не може дочекатися, коли приєднається до свого старшого брата принца Джорджа, щоб разом з ним ходити в приватну школу Thomas's Battersea.

Принц Джордж відвідує цей навчальний заклад з 2017 року. Однак через погане самопочуття під час третьої вагітності в цей день герцогиня не змогла супроводжувати сина і тепер герцогиня не має наміру пропускати такий важливий день для дочки - в школу Шарлотту батьки відведуть самі.

Хвилюючий момент: Кейт Міддлтон і принц Вільям готують дочку до знаменного дня

Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою (twitter.com/InStyle)

Наголошується, що навчання в школі Thomas's Battersea коштує $23,000. Навчальний заклад знаходиться поблизу Кенсінгтонського палацу.

Крім математики, фізики, англійської мови та історії, у школі вчать балету, акторській майстерності та французькій мови.

Тим часом, в Королівському палаці ходять чутки, що інші герцоги - Сассекські - Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка. Навіть відомо, з якої країни може бути дитина, яка стане братом для Арчі.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II.

Також ми писали, що королева Єлизавета II може бути страчена за невдало прийняте рішення.

Не міг повірити своїм очам: Кейт Міддлтон і принц Вільям приємно здивували громадськість Вона така проста: чим Меган Маркл істотно відрізняється від Кейт Міддлтон
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