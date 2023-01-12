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Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандал

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Закарпатская область, Четверг 12 января 2023 16:57
Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандал В Закарпатье епархию может возглавить священник-сепаратист (facebook.com.Венедикт Хромый)
Автор: Татьяна Самарук

В Закарпатской области в "Хустской" епархии УПЦ (МП) возник скандал с назначением главы епархии Венедикта Хромея, который открыто поддерживает все действия России. В частности, это может иметь серьезные последствия, учитывая полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщил глава общественной организации "Світанок", соучредитель проектов "Декомунізація.Україна" и "Мова.Харків" Вадим Поздняков в Facebook.

Что известно о скандале

В Тячевском районе Закарпатья решение о выходе из-под контроля "Хустской" епархии УПЦ (МП) приняло сразу целое Солотвинское благочиние, священики которого дали хороший пример другим.

Однако на днях верующих и священников Солотвинского благочиния УПЦ (МП) шокировала новость, что руководство "Хустской" епархии хочет назначить нового благочинного (административную должность священника) - скандально известного Венедикта Хромея.

Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандалВенедикт Хромей (facebook.com/UkrZakarpattya)

Что о нем известно

По словам Позднякова, этот клирик имеет в своей биографии российские следы. Венедикт Хромей поддерживает идеологию "русского мира", является сторонником "радикального русинства" и имеет связи с лицами, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

В частности, 24 февраля он публиковал обращение патриарха Кирилла и неоднократно выражал антиукраинские взгляды.

Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандалГлавой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандалНа Закарпатье хотят назначить главой целой епархии священника, поддерживающего РФ (facebook.com/Nevidomy)

Также священник, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, проводит богослужебные ритуалы в атрибутике, на которой есть российские символы. Что и прямо указывает на поддержку РФ.

Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандалГлавой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандалСвященник Венедикт Хромей, поддерживающий РФ (facebook.com/Nevidomy)

Кроме того, в соцсетях он также не скрывает своих пророссийских взглядов. Монах поддерживает российскую теорию о том, что Россия не напала на Грузию, а именно Грузия напала на Цхинвал. Поэтому не исключено, что он также думает и о нападении России на Украину.

Позднякова отметил, что сейчас готовится обращение в СБУ.

Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандалГлавой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандал

Священник Венедикт Хромей, поддерживающий РФ (facebook.com/Nevidomy)

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области священник Московского патриархата обвиняет семьи погибших в их смертях .

Также мы писали, что в Винницкой области на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ .

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