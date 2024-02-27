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"Имеет самый высокий уровень смертности". В Минздраве рассказали, как защититься от опасного вируса

Вторник 27 февраля 2024 21:35
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"Имеет самый высокий уровень смертности". В Минздраве рассказали, как защититься от опасного вируса Как обезопасить себя от бешенства (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Минздраве объяснили, что обязательно нужно сделать после укуса животных, чтобы не заболеть бешенством. Ведь, если вовремя не принять меры, это вирусное заболевание приводит к смерти 100% инфицированных.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Минздрава в Facebook.

Что нужно знать о бешенстве

"Бешенство - это вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней для человека. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов без начатого лечения становится неизлечимым - 100% больных людей умирают", - говорят в Минздраве.

Как предотвратить бешенство:

  • вакцинировать домашних животных
  • держаться и держать домашних любимцев подальше от диких животных
  • немедленно обращаться за медицинской помощью после потенциального контакта с животным до появления симптомов

"Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит поврежденные кожные покровы инфицированное животное. В то же время из-за крови или мочи животных бешенство не передается. Бешенством могут заболеть все млекопитающие, поэтому летучие мыши, лисы, собаки и коты, ежи, белки, грызуны и другие представители фауны - потенциально могут быть больны бешенством. Это может быть как дикое животное, так и домашнее, если его не вакцинировали", - объясняют медики.

Что делать, если вас укусило или поцарапало млекопитающее, или на кожу либо слизистую попала его слюна

В таком случае нужно:

  • не менее 10-15 минут тщательно промывать место рану проточной водой с мылом
  • обработать края раны или царапины антисептиком либо спиртовым раствором и наложить асептическую повязку
  • если рана сильно кровит или это артериальное кровотечение - немедленно вызывайте скорую помощь
  • как можно быстрее обратитесь за помощью для проведения прививки антирабической вакциной

В Минздраве отмечают, что в каждой области определены центры антирабической помощи: врачи центров оказывают медицинскую помощь пациентам, которые обращаются в случае укусов, царапин, обслинений животными, проводят первичную обработку, назначают и проводят курс антирабических прививок в случае необходимости.

"Обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой дни. Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев", - говорят врачи.

Также в Министерстве отмечают, что сейчас все области снабжены антирабической вакциной, она бесплатная для пациентов. По состоянию на начало февраля это более 50 тысяч доз вакцин, еще 15 тысяч доз сохраняется на уровне страны и их развезут в ближайшие недели.

Ранее мы писали о том, что в одном из сел Харьковской области ввели карантин, потому что у домашнего кота обнаружили бешенство.

Читайте также о том, что Минздрав запустил новую услугу - теперь лекарства можно заказать с бесплатной доставкой на Укрпочту.

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здоровя Министерство здравоохранения Украины
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