На Волыни мужчина копая огород случайно обнаружил писанку Х-ХІ века (фото)

Что известно о находке

Житель Волыни Александр Мищук нашел писанку в селе Древини Иваничевской громады во время сельскохозяйственных работ. С находкой он обратился в Волынский краеведческий музей. Там специалисты определили, что возраст артефакта - около тысячи лет.

"Писанка меньше, чем обычное куриное яйцо, ее длина составляет 4,5 сантиметра. В полости яйца есть глиняное, или каменное колотальце. Скорее всего, изделие не было игрушкой или обычной бытовой вещью. Вероятно, это изделие связано с религией", - рассказал заведующий отделом древней истории Волынского краеведческого музея Тарас Верба.

Также он отметил, что цена таких писанок на черном рынке достаточно высокая. Поэтому мужчина, бесплатно передавший музею ценный экспонат, сделал большой подарок. Эта писанка станет частью новой экспозиции.

Вот так выглядит средневековая писанка (фото: facebook.com/volynkraymus.at.ua)

Это не первая тысячелетняя писанка

В Волынском краеведческом музее определили, что писанка изготовлена ориентировочно в XI-XII веке. Ее возраст оценили по аналогии с подобными расписанными яйцами, которые уже находили в Украине.

В частности, в 2013 году в Ровенской области нашли подобную тысячелетнюю писанку с похожим узором.

Также отметим, что черный цвет писанки может символизировать связь с чем-то неизвестным или даже потусторонним. Также он ассоциируется с бесконечностью жизни и ее продолжением после смерти.