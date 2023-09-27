На Волині чоловік, копаючи город, випадково знайшов писанку Х-ХІ століття (фото)

Що відомо про знахідку

Волинянин Олександр Міщук знайшов писанку в селі Древині Іваничівської громади під час сільськогосподарських робіт. Зі знахідкою він звернувся до Волинського краєзнавчого музею. Там спеціалісти визначили, що вік артефакту - близько тисячі років.

"Писанка менша, ніж звичайне куряче яйце, її довжина становить 4,5 сантиметри. У порожнині яйця є глиняне, або ж кам'яне калатальце. Скоріше за все, виріб не був іграшкою чи звичайною побутовою річчю. Імовірно, це виріб, пов'язаний з релігією", - розповів завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба.

Також він зазначив, що ціна таких писанок на чорному ринку доволі висока. Тому чоловік, який безкоштовно передав музею цінний експонат, зробив великий подарунок. Ця писанка стане частиною нової експозиції.

Ось так виглядає середньовічна писанка (фото: facebook.com/volynkraymus.at.ua)

Це не перша тисячолітня писанка

У Волинському краєзнавчому музеї визначили, що писанка виготовлена орієнтовно в XI-XII столітті. Її вік оцінили за аналогією з подібними розписаними яйцями, які вже знаходили в Україні.

Зокрема, у 2013 році у Рівненській області знайшли подібну тисячолітню писанку зі схожим візерунком.

Також зазначимо, що чорний колір писанки може символізувати зв'язок із чимось невідомим чи навіть потойбіччям. Також він асоціюється із нескінченністю життя і його продовженням після смерті.