Их носили даже мужчины! Историки показали уникальные украшения времен Киевской Руси (фото)

Во времена Киевской Руси украшения были распространены даже среди мужчин. Такие изделия, кроме улучшения эстетического облика, служили еще и оберегами, а некоторые имели ритуально-обрядовый характер.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Департамента культуры и туризма КОДА в Facebook .

Какие украшения носили в Киевской Руси

"Русичи издавна пытались украсить себя и свою одежду. Это было обусловлено не только по эстетическим соображениям и желанием выглядеть лучше, но и в первую очередь с необходимостью защиты от сглаза, природных стихий, таких как: вода, огонь и других опасностей", - пишут специалисты.

Они делятся списком самых распространенных видов украшений в те времена.

Кольца

Это одни из самых распространенных археологических находок, найденных с давних времен. Носили их и мужчины, и женщины.

"Изначально кольца изготавливались из обычной проволоки. А уж кольца со щитком, украшенные драгоценными камнями - называли перстнями. Именно они были наиболее распространены среди женских украшений", - говорят эксперты.

Лунница

Это также одно из самых распространенных украшений. Лунницы - амулеты-обереги, сакральный символ, существующий со времен античности.

"Это древний женский защитник, который использовали в качестве усиления женской энергии, плодородия и для спасения от злых сил. Лунницы имели разные формы и техники исполнения, но одна общая черта просматривается в каждом изделии - форма Луны", - объясняют специалисты.

Колты

Височные украшения, которые очень любили носить восточные славяне при Руси. Они считались самым изысканным видом украшений. Их подвешивали на краях головного убора так, чтобы эти круглые парные подвески из опухших щитков "свисали" по обе стороны лица.

Эти украшения заимствованы из Византии. В XI-XII вв. наиболее распространенными были золотые колты с эмалью разных цветов.

Так выглядят украшения времен Киевской Руси (фото: facebook.com/dktkoda)

Гривны

Шейные украшения также любили носить женщины в Руси. Металлические обручи были в большинстве своем украшением состоятельных людей, а самыми дорогими считались билонные гривны (сплав серебра и меди), а наиболее распространенными - бронзовые и медные.

"Такие украшения носили и мужчины, но это явление было редкостью и присутствовало только среди князей и знати", - говорят специалисты.

Серьги

Вид украшений, получивших распространение в ХVI веке. С популярностью этого украшения росло и количество специальных мастеров, занимавшихся их производством. Интересно, что мужчины тоже носили серьги, но только в одном ухе.

Браслеты-обручи

Эти двустворчатые украшения производились из серебра, декорировались узорами, орнаментами, разнообразными мифологическими сценами, а также изображениями птиц, зверей и т. д.

Такие браслеты носили и мужчины, и женщины. Они служили как скрепление рукава одежды. Эти украшения считались парадными, они имели ритуально-обрядовый характер - их одевали на большие праздники, события, церемонии.