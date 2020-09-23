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Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)

Київ, Середа 23 вересня 2020 14:57
Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)
У Києві можуть реконструювати Вокзальну площу (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

З'явився проект реконструкції площі біля вокзалу в Києві

Вокзальна площа в Києві може змінитися до невпізнання завдяки новому проекту з її реконструкції. Він охоплює комфортну зону для пішоходів, легкий доступ до громадського транспорту, а також озеленення.

Новий проект з'явився на Facebook-сторінці організації Урбанина.

Автори розробили безконфліктні маршрути для пішоходів від вокзалу до станції метро "Вокзальна" і приміського вокзалу, північних платформ приміських електричок, вулиці Петлюри і в напрямку вулиці Льва Толстого. Уздовж вулиці Вокзальна з'явилися велодоріжки та велопарковки.

Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)

В Києві пропонують змінити Вокзальну площу (фото: facebook.com/urbanyna)

Архітектори також пропонують закрити в'їзд з вулиці Симона Петлюри для індивідуального транспорту і дозволити його тільки для громадського. Це пов'язано з постійними пробками на Жилянській та Льва Толстого.

Крім того, на площу пропонують повернути трамвай, який там їздив до 1996 року. Недобудований паркінг, згідно з проектом, використаний для тимчасового та довготривалого паркування.

Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)

Так може виглядати Вокзальна площа в Києві (фото: facebook.com/urbanyna)

В місцях скупчення дощової води автори влаштували зелені смуги з рослинами придатними до підтоплення під час злив. А вздовж зелених зон та основних пішохідних маршрутів спроектували алеї з дерев, вздовж вулиці Петлюри - бульвар, який з'єднує Вокзальну площу з Ботанічним садом, а всередині смуг громадського транспорту розташовані сквери з відкритим грунтом.

Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)Вокзальна площа Києва може кардинально змінитися (фото)

Архітектори пропонують боротися із затопленням з допомогою зелених зон (фото: urbanyna.com)

Раніше ми писали, що у Києві відновлять Центральний гастроном на Хрещатику. Стало відомо, як він буде виглядати.

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