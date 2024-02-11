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Вокалистка, которую Львовская опера лишила главной роли, прокомментировала выступления с россиянами

Валентина Плужникова (фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova.3)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях прессслужба Львовского оперного театра сделала заявление о том, что отказывается от сотрудничества с вокалисткой Валентиной Плужниковой из-за выступлений с российскими артистами во время полномасштабной войны в Украине. Комментарий певицы не заставил себя долго ждать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу исполнительницы.

Артистка прокомментировала сотрудничество с россиянами

Так, Плужникова заверила: выступления, в которых ее обвиняют, были в рамках обучения в молодежной программе, где она была студенткой.

По словам Валентины, она не имела контракта на эти выступления как независимый артист.

Валентина Плужникова (фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova.3)

"Фотография, которую распространяют, где я обнимаюсь с другими артистами, была сделана на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиль в Опере Адриана Лекуврер на Зальбургском фестивале (самом престижном оперном фестивале мира, куда мечтал бы попасть каждый певец), где я также училась в летней программе для молодых певцов", - отметила вокалистка.

"Это была полуконцертная постановка. И фотография была сделана в момент выступления, где я действовала в рамках исполняемой мной роли, а не за кулисами и в жизни", - добавила певица.

Также Плужникова подчеркнула, что никогда не посещала страну-агрессора и не исполняла за рубежом российские оперы.

Валентина Плужникова (фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova.3)

"Моя позиция четкая и я ее открыто выражала всегда и выразила ее во второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала завернутая в Украинский флаг", - сказала Валентина.

"По законам этого театра запрещено выходить на его сцену с любыми флагами. Это моя заслуга, мой путь, мой труд, чтобы стать певицей, которой может гордиться Украина", - подытожила она.

Напомним, 17 февраля вокалистка должна была принять участие в спектакле "Кармен", но ее заменили.

Выяснилось, что во время пребывания в Италии на двухлетнем курсе для оперных исполнителей в Acсademia Teatro alla Scala Плужникова выступала на одной сцене с россиянами.

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