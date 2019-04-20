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Воїни жорстко звернулися до українців перед виборами (відео)

STYLERЖиття    20.04.2019 - 18:17
Воїни жорстко звернулися до українців перед виборами (відео)
Ілюстративне фото (ukrmilitary.com)

Українські військові стурбовані долею держави після виборів-2019

Напередодні другого туру виборів президента 2019 офіцери Військово-морських сил ЗСУ звернулися до українського народу і до кандидатів на пост глави держави. Їх відеозвернення було опубліковано на Facebook-сторінці прес-служби Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

Воїни зазначили, що зараз країна стоїть перед вирішальним вибором.

"Армія поза політикою. Військово-морські сили будуть дотримуватися закону. Зараз країні потрібно обрати, куди рухатися. Але ми знаємо, куди рухатися - до європейських цінностей, до верховенства права", - наголошується в їх відеозверненні.

Військові нагадали, що вони перші відчули на собі "зраду" під час захоплення россйскими військовими Криму, коли їх заблокували і наказали здати зброю.

"Ми першими не виконали той злочинний наказ, що надійшов 2 березня від зрадника Березовського здати зброю. Ми її не здали", - сказали військові моряки і додали, що не впевнені - чи надійдуть подібні накази у майбутньому після проведення виборів.

Вони заявили, що будуть вірно виконувати всі закони України і стояти на всіх рубежах держави як у морі, так і на суходолі, але хотіли б почути конкретні відповіді на питання про подальший рух країни і Збройних сил.

Воїни жорстко звернулися до українців перед виборами (відео)Воїни жорстко звернулися до українців перед виборами (відео)ВМС ЗСУ звернулися до українців і кандидатів у президенти перед виборами-2019 (фото: facebook.com/OperationalCommandEast)

"Дайте відповідь, як будуть відвойовані захоплені території, яким чином змусити Російську Федерацію виконувати норми міжнародного морського права, як змусити Росію не красти наш газ, так необхідний для родовищ у Чорному морі в нашій економічній зоні", - йдеться у зверненні.

Військові додали, що вони знають, що було зроблено за 5 років під час російсько-української війни і наголосили, що в житті не вийде зробити другий, третій і так далі дублі, тому що за їх плечима - життя військових.

Відео: facebook.com/OperationalCommandEast

Зазначимо, що дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня були одним з найбільш очікуваних подій року в Україні, ми зібрали найяскравіші заяви опонентів на НСК "Олімпійський".

Як повідомлялося раніше, вдова учасника АТО і Героя України Олега Михнюка Ірина заявила, що у нас часто говорять про допомогу діючим військовим і тим, хто пройшов війну на Донбасі, але часто забувають про сім'ях учасників АТО, особливо про тих, хто втратив чоловіка.

Нагадаємо, раніше волонтер розповів, що українці стали менше жертвувати гроші на лікування військових.

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