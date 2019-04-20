Воины жестко обратились к украинцам перед выборами (видео)

Иллюстративное фото (ukrmilitary.com)

Украинские военные обеспокоены судьбой государства после выборов-2019

Накануне второго тура выборов президента 2019 офицеры Военно-морских сил ВСУ обратились к украинскому народу и к кандидатам на пост главы государства. Их видеообращение було опубликовано на Facebook-странице пресс-службы Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Воины отметили, что сейчас страна стоит перед решающим выбором.

"Армия вне политики. Военно-морские силы будут придерживаться закона. Сейчас стране нужно выбрать, куда двигаться. Но мы знаем, куда двигаться - к европейским ценностям, к верховенству права", - подчеркивается в их видеообращении.

Военные напомнили, что они первые испытали на себе "зраду" во время захвата россйскими военными Крыма, когда их заблокировали и приказали сдать оружие.

"Мы первыми не выполнили тот преступный приказ, поступивший 2 марта от предателя Березовского сдать оружие. Мы его не сдали", - сказали военные моряки и добавили, что не уверены - поступят ли подобные приказы в будущем после проведения выборов.

Они заявили, что будут верно исполнять все законы Украины и стоять на всех рубежах государства как в море, так и на суше, но хотели бы услышать конкретные ответы на вопросы о дальнейшем движении страны и Вооруженных сил.

ВМС ВСУ обратились к украинцам и кандидатам в президенты перед выборами-2019 (фото: facebook.com/OperationalCommandEast)

"Дайте ответ, как будут отвоеваны захваченные территории, каким образом заставить Российскую Федерацию выполнять нормы международного морского права, как заставить Россию не воровать наш газ, так необходимый для месторождений в Черном море в нашей экономической зоне", - говорится в обращении.

Военные добавили, что они знают, что было сделано за 5 лет во время российско-украинской войны и подчеркнули, что в жизни не получится сделать второй, третий и так далее дубли, потому что за их плечами - жизни военных.

Видео: facebook.com/OperationalCommandEast

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