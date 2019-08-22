Міністерство магії: в мережі показали унікальну операцію ЗСУ на Донбасі (відео)

Бійці ВСУ розгромили противника (Колаж РБК-Україна)

Відомий волонтер розповів подробиці блискавичної операції

Відомий волонтер Юрій Мисягин розмістив на своїй сторінці в YouTube ролик, на якому зображена найшвидша і найуспішніша бойова операція ВСУ за час війни на Донбасі. Він зазначив, що унікальність ролика в тому, що вся операція була знята від початку до кінця, від розвідки і до потужного удару по терористах.

Блискавична операція ВСУ (скріншот з відео)

"Відкладіть на 8 хвилин свої справи, щоб подивитися це відео. По можливості на великому екрані, воно того варте. Наша славна піхота постаралася. Найшвидша і найуспішніша бойова операція ВСУ за час війни на сході України. Це вперше, коли вся операція була знята на відео. Всього 12 хвилин вистачило бойовій-розвідувальної групи К-2 і команді "Міністерство магії" з 54-ої механізованої бригади, щоб ворог на собі відчув всю силу і міць української піхоти", - написав Мисягин.

Бійці ВСУ провели унікальну операцію на Донбасі (відео: YouTube/Юрій Мысягин)

Він додав, що в операції брало участь всього 35 осіб і завдяки злагодженим та чітким діям групам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку.

Крім того, у противника були суттєві втрати особового складу – 20 осіб були вбиті і 11 поранені. Операція була проведена за тиждень до того, як в липні 2019 року було оголошено перемир'я.

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