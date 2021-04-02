Воїни ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ: ефектні фото і відео

Повідомляється, що навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ наразі успішно пройшов випробувальні польоти та відбув в один із бойових підрозділів Збройних сил України.

Літак МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача. Його призначення - навчання і вишкіл курсантів, які вдосконалюють бойові навички досвідчених пілотів.

Фото: Винищувач МіГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)

МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.

Фото: ЗСУ отримали винищувач МіГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)

На Львівському заводі кажуть, що роблять все можливе і неможливе, аби вчасно виконувати замовлення, навіть попри кризу у час пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що Львівський державний авіаційно-ремонтний завод наразі єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для наших захисників.

Відео: Військові ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ