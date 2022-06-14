Чи проводиться мобілізація жінок в Україні: в Міноборони дали відповідь

В Міноборони поки не розглядають мобілізацію жінок. А новини про можливе залучення до війська слабої статі є ні чим іншим, як фейком, що поширюють російські пропагандисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - сказала вона.

За її словами, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все буде залежати від ситуації на фронті.

"Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.