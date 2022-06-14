Чи проводиться мобілізація жінок в Україні: в Міноборони дали відповідь
В Міноборони поки не розглядають мобілізацію жінок. А новини про можливе залучення до війська слабої статі є ні чим іншим, як фейком, що поширюють російські пропагандисти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"У нас не стоїть сьогодні питання про мобілізацію жінок. Це не єдиний фейк, який запускає Росія", - сказала вона.
За її словами, наразі не можна прогнозувати те, як буде проводитись мобілізація надалі, все буде залежати від ситуації на фронті.
"Станом на сьогодні мобілізація відбулася повністю за планами. У нас зривів немає", - додала Маляр.
Як повідомлялось, мобілізацію в Україні продовжили й повістки продовжують приходити. Оскільки термін мобілізації становить три місяці, а її продовжили 24 травня, то варто очікувати закінчення призову 23 серпня.
Нагадаємо, в Україні за неявку до військкомату без поважних причин передбачений штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. Також за ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.
Також Зеленський відповів на петицію про скасовання заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України. Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання.
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