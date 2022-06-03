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Військовий психолог звернувся до українців у тилу: від ваших страждань нікому не краще!

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П'ятниця 03 червня 2022 17:02
Військовий психолог звернувся до українців у тилу: від ваших страждань нікому не краще! Фото: військовий психолог закликав українців у тилу жити нормальним життям (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Військовий психолог Андрій Козінчук закликав усіх українців у тилу не страждати, а піклуватися про себе і допомагати військовим у цей нелегкий час. Він пояснив, що війна - це не про постійні обстріли, а ще й про те, як вміти жити у воєнний час.

Свої поради Козінчук розмістив на сторінці в Facebook.

"Пост для тих, хто не в зоні бойових дій. Тобто, в умовно безпечних місцях. Афігезно, що ви там. Бо в зоні бойових дій повинні бути: 1) Вояки вояцькі, 2) ті, хто їм допомагає, 3) працівники кризової та не дуже інфраструктури", - пише психолог.

Він зазначив, що залишатися в місті в режимі "коли ж це все закінчиться" - неефективно. І тому Козінчук склав список порад тим, хто знаходиться не в зоні бойових дій, а в тилу.

Для вас також є работка. По-перше, ви повинні піклуватися про себе. Нормально спати, регулярно їсти, підтримувати нормальний режим. Від того, що ви страждаєте, нікому від цього не краще. Ви повинні підтримувати свій ресурс. Таке завдання.

Друга тема - працюйте або вчіться. Це потрібно для економіки та для відчуття мирного життя. Через силу не можна. Якщо ви працюєте, то робіть собі план і виконуйте його. Якщо вчитеся, ставте завдання і вчіть. Режим очікування тупо висмоктує вашу енергію і все.

Третя тема. Подумайте, чим ви можете бути корисними для війни. Донатити, малювати плакати, волонтерити, годувати біженців, зробити дурну шпаківню, щоб дурні шпаки жили в комфорті. Це потрібно для війни та для вашого відчуття корисності.

Додатково. Сформуйте собі нормальне інформаційне поле. Не вдивляйтеся постійно в новини. Зробіть собі графік. Наприклад, 14 хвилин вранці, 20 в обід, 30 після вечері (ото я розмріявся), але серйозно. Не приносить користі інфополе. Якщо воно постійно.

Ви маєте право слухати музику, дивитися Нетфлікс, комедії, робити речі, які робили до вторгнення. Ваша війна - це заробляти, акумулювати, витрачати та сприяти тому, щоб ви були надійним тилом.

Навчіться підтримувати оточуючих. Хваліть їх, якщо ті заслужили. Промовляйте, якщо вас щось не влаштовує. Ваші сварки будуть тільки послаблювати вас.

Гейт. Є і будуть люди, які будуть дорікати, що вам добре. Не виправдовуйтеся, не відповідайте злом. Найгірше не їх гейт. Гірше, коли ви самі себе дорікаєте. А дорікати ви будете себе тоді, коли не позначили, що саме ви будете робити.

Секс. Звичайно ж можна і потрібно. Завше. Але, будь ласка, тільки з бажанням, а не з жалості або за зобов'язанням. І ось ця фігня типу "невідомо, що буде завтра, роздягайся" - просто маніпуляція. Ну і не забувайте про контрацепцію.

Війна це не про суцільну стрільбу. Війна - це вміти вести бойові дії при умовно нормальному житті. І ви нам в цьому допомагаєте. І вірте. Вірте в себе, вірте в Збройні Сили України та ні на секундочку не сумнівайтеся в нашій перемозі. Ми красунчики.

До речі, раніше ми розповідали про те, як впоратися з вигоранням після декількох місяців війни.

А ще ми пояснювали, що таке ПТСР і чому в одних людей він є, а інших немає.

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