Военный психолог обратился к украинцам в тылу: от ваших страданий никому не лучше!

Военный психолог Андрей Козинчук призвал всех украинцев в тылу не страдать, а заботиться о себе и помогать военным в это нелегкое время. Он объяснил, что война - это не о постоянных обстрелах, а еще и о том, как уметь жить в военное время.

"Пост для тех, кто не в зоне боевых действий. То есть, в условно безопасных местах. Афигезно, что вы там. Так как в зоне боевых действий должны быть: 1) Вояки вояцкие, 2) те, кто им помогает, 3) работники кризисной и не очень инфраструктуры", - пишет психолог.

Он отметил, что оставаться в городе в режиме "когда же это все закончится" - неэффективно. И поэтому Козинчук составил список советов тем, кто находится не в зоне боевых действий, а в тылу.

Для вас также есть работка. Во-первых, вы должны заботиться о себе. Нормально спать, регулярно есть, поддерживать нормальный режим. От того, что вы страдаете, никому от этого не лучше. Вы должны поддерживать свой ресурс. Такое задание.

Вторая тема - работайте или учитесь. Это нужно для экономики и для ощущения мирной жизни. Через силу нельзя. Если вы работаете, то делайте себе план и выполняйте его. Если учитесь, ставьте задачу и учите. Режим ожидания тупо высасывает вашу энергию и все.

Третья тема. Подумайте, чем вы можете быть полезными для войны. Донатить, рисовать плакаты, волонтерить, кормить беженцев, сделать дурацкий скворечник, чтобы дурацкие скворцы жили в комфорте. Это нужно для войны и для вашего ощущения полезности.

Дополнительно. Сформируйте себе нормальное информационное поле. Не всматривайтесь постоянно в новости. Сделайте себе график. Например, 14 минут утром, 20 в обед, 30 после ужина (вот я размечтался), но серьезно. Не приносит пользы инфополе. Если оно постоянно.

Вы имеете право слушать музыку, смотреть Нетфликс, комедии, делать вещи, которые делали до вторжения. Ваша война - это зарабатывать, аккумулировать, тратить и способствовать тому, чтобы вы были надежным тылом.

Научитесь поддерживать окружающих. Хвалите их, если те заслужили. Проговаривайте, если вас что-то не устраивает. Ваши ссоры будут только ослаблять вас.

Хейт. Есть и будут люди, которые будут упрекать, что вам хорошо. Не оправдывайтесь, не отвечайте злом. Хуже всего не их хейт. Хуже, когда вы сами себя упрекаете. А упрекать вы будете себя тогда, когда не обозначили, что именно вы будете делать.

Секс. Конечно же можно и нужно. Всегда. Но, пожалуйста, только с желанием, а не из жалости или по обязательству. И вот эта фигня типа "неизвестно, что будет завтра, раздевайся" - просто манипуляция. Ну и не забывайте про контрацепцию.

Война это не о сплошной стрельбе. Война - это уметь вести боевые действия при условно нормальной жизни. И вы нам в этом помогаете. И верьте. Верьте в себя, верьте в Вооруженные Силы Украины и ни на секундочку не сомневайтесь в нашей победе. Мы красавчики.