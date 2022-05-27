Я вигораю: як впоратися зі щоденним навантаженням і не перетворитися на амебу

Події в Україні, жах від новин, щоденна багатогодинна робота і волонтерство, відсутність сну і нормального відпочинку - все це призводить поступово до фізичного, емоційного та емоційного вигорання.

Як впоратися з таким навантаженням і не перетворитися на бездушну амебу, розповіли в Vikna.

Вигорання - це стан при якому перестаєш відчувати емоції та сили. Рук опускаються і хочеться лягти носом в стінку, не радує ні робота, ні фільми, ні спроба вибратися в кафе. Навіть розмови з рідними та близькими не виводять зі стану шаленої втоми та спустошеності.

Психологи називають цей стан "не в ресурсі" - це означає, що у людини немає енергії та бажання щось робити. І це перший крок до депресії. З таким станом потрібно вміти справлятися, бо кожній людині необхідно наповнювати внутрішній ресурс.

Уявіть, що всередині вас знаходиться банку з енергією, яка поступово спустошується на стрес, роботу, втому, складності та негатив. Банку потрібно періодично наповнювати - відпочинком, позитивними емоціями та тим, що приносить задоволення.

Що таке ресурсний список

Щоб наповнитися енергією і знову повернутися до продуктивного стану, складіть свій власний ресурсний список. Візьміть листок паперу і блокнот і починайте записувати те, що викликає у вас посмішку, теплі спогади, що надихає і мотивує.

Це можуть бути фільми, улюблені страви, пробіжка, запахи, відпочинок на природі, малювання, танці, жарт, який завжди смішить. І навіть люди, поруч з якими ти завжди відчуваєш себе на висоті.

Чим більше пунктів буде в списку - тим краще. Це такий список дрібниць, які допоможуть відновити енергію по шматочках.

Як працює ресурсний список

Чому його потрібно обов'язково записати на папері? Тому що, коли пишеш вручну - мозок більше стимулюється, і починає сильніше працювати пам'ять. В голові такий список точно тримати не можна, оскільки частина пунктів забудеться буквально через кілька хвилин.

Робота ресурсного списку полягає в тому, що, коли відчуваєш себе погано та опускаються руки - ти дивишся в нього і виконуєш один пункт.

Подобається смак кави? Піди та завари чашку свіжої кави. Любиш яблучний пиріг - купи його в магазині або спечи самостійно. Тебе надихає герой серіалу або фільму - включи та подивися його знову.

Якщо ти щодня будеш виконувати по кілька пунктів зі списку, то вже через тиждень відчуєш, як твій емоційний стан почав поліпшуватися.

Важливо записувати все, що подобається. Можна доповнювати список і робити нотатки в телефоні, а потім дописувати вдома вручну. А в моменти занепаду сил подивишся в нього і будеш знати, як підняти настрій.

Які бувають списки

Списки можна складати на різні випадки життя і різні стани. Вони завжди допомагають структурувати інформацію, тому, що в наших головах часом панує хаос. І в потрібні моменти ми все забуваємо.

Приклади списків: