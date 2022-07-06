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Росія вже близька до межі насичення зброєю, - Подоляк

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Київ, Середа 06 липня 2022 10:39
Росія вже близька до межі насичення зброєю, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У російській армії вже спостерігається дефіцит сучасної техніки і викоточних ракет. Вони близькі до межі насичення зброєю, яка використовується на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю Bild.

За його словами, окупанти сьогодні використовують в Україні ракети 60-70-х років і стару бронетехніку. Також в Росії проходить прихована мобілізація в невеликих містах, де малий протестний потенціал.

"Реальної боєздатності частин, сучасної техніки у них недостатньо вже. Ми практично прийшли вже в цей місяць-два до межі насичення зброєю, яку використовує Російська Федерація, і далі вона буде йти по низхідній", - заявив Подоляк.

Він додав, що Україна потребує західної зброї, зокрема, далекобійної артилерії, оскільки Росія перейшла до терористичного типу війни проти мирного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія для обстрілу території України використовує старі радянські ракети Х-22, які призначені для нанесення ядерних ударів.

Як відомо, ракета Х-22 - це протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Її боєголовка може складатися з двох частин - термоядерної та фугасної (саме її застосовують в Україні). У Росії є більше тисячі таких ракет.

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