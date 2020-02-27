Як військові на передовій: Супрун звернулася до медиків через коронавірус

Супрун дала поради лікарям, як захиститися від коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун дала поради лікарям, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус

Коронавірус з Китаю стрімко поширюється по всьому світу і вже зафіксовані випадки зараження на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Уляна Супрун дала важливі рекомендації медпрацівникам, які мають справу з пацієнтами з підозрою на COVID-19.

Колишня керівниця МОЗ наголошує, що в першу чергу важливо мінімізувати ризики зараження. Про це йдеться в її публікації на сторінці в Facebook.

"Заходи задля цього варто здійснювати до та після відвідування пацієнта, а також протягом усієї тривалості перебування пацієнта із симптомами гострої респіраторної інфекції у медичному закладі, незалежно чи це буде сільська амбулаторія чи спеціалізована столична лікарня", - пише Супрун.

Що важливо зробити до прибуття пацієнта в медустанову:

Спочатку - перед зустріччю з лікарем - пацієнту слід повідомити про симптоми (наприклад, кашель, лихоманку, нежить).

Медик має розповісти пацієнту, які заходи захисту потрібно прийняти, наприклад, одягнути захисну маску і нагадати як правильно її використовувати.

Під час візиту:

Потрібно вжити заходи та впевнитися, що пацієнти з підозрою на коронавірус або іншу респіраторну інфекцію, дотримуються гігієни дихання та етикету кашлю, а також гігієни рук: правильно використовують захисну маску, кашляють або чхають у серветку та ретельно миють руки.

Варто переконатися, що пацієнти з симптомами або підозрою на коронавірус не очікують у загальній черзі серед інших пацієнтів. Рекомендується виділити окреме приміщення для очікування в добре провітрюваному приміщенні.

Якщо пацієнт звертається в критичному стані або відноситься до високої групи ризику, його треба ізолювати в окремій кімнаті, палаті або боксі.

Гігієна рук:

Всі медпрацівники повинні дотримуватися правил гігієни рук, яка включає їх миття з милом і обробку (не менше 90 секунд) спиртовмісним антисептиком до і після всіх контактів з пацієнтом, потенційно інфекційним матеріалом, перед одяганням і після зняття засобів індивідуального захисту (навіть рукавичок).

Засоби індивідуального захисту:

Медичні працівники мають бути забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту та вміти ними правильно користуватися. Розуміти, як коли і який захист потрібно одягати, як запобігти самозабрудненню, як правильно утилізувати або дезінфікувати засоби захисту. Для цього мають бути розроблені і встановлені відповідні правила і процедури.

Кілька правил для медпрацівників:

Перед тим, як одягнути чисті нестерильні рукавички, потрібно помити руки та обробити їх антисептиком. Рукавички потрібно негайно змінити, якщо вони пошкоджені чи забруднені.

У шлюзі боксу, де знаходиться пацієнт, повинні бути в наявності чисті халати. Їх потрібно одягнути поверх медичної одягу, який використовує персонал в лікарні. Халат потрібно зняти і помістити в спеціально призначений для цього контейнер, перш ніж виходити з приміщення. Одноразові халати слід утилізувати після використання, а з тканини повинні бути виправні після кожного використання.

Захист органів дихання. Для цього використовують респіратор не нижче 3 рівня захисту або н-95. Одягати його потрібно до входу в приміщення з пацієнтом.

Одноразові респіратори потрібно викинути після виходу з кімнати пацієнта і закриття дверей в це приміщення. Після цього потрібно обробити руки.

Якщо використовуються респіратори для багаторазового використання, вони повинні бути належно очищені та дезінфіковані перед повторним використанням відповідно до інструкцій виробника.

Для захисту очей використовують захисні окуляри або одноразовий захисний щиток для обличчя, який закриває передню і бічну боку особи. Їх одягають після входу в бокс. Зняти окуляри чи щиток варто перед тим, як з нього виходити.

Так само як і з респіраторами, одноразові окуляри потрібно викинути і утилізувати, багаторазові - очистити та дезінфікувати по інструкції.

"У боротьбі з коронавірусом медичні працівники - як військові на передовій. Для професійної роботи і допомоги іншим, важливо, щоб вони могли себе захистити", - наголосила Супрун.

Раніше ми писали про те, що МОЗ України опублікував відео з рекомендаціями для захисту від коронавіруса, яке обов'язково для перегляду абсолютно всім громадянам нашої країни.