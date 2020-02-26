Коронавірус на порозі: як українцям вберегтися та чи є вакцина

Коронавірус поширюється в Європі (колаж РБК-Україна)

В Україні через коронавірус на кордоні ввели температурний скринінг

Коронавірус став набагато ближче до України - небезпечна інфекція COVID-19 сьогодні була вперше зафіксована в Грузії та Пакистані, а в Німеччині оголосили про початок епідемії. Вчора з'явилася інформація про випадок зараження в сусідній з Україною країною - в Румунії.

Крім того, за останні дні однією з гарячих точок розповсюдження нового китайського коронавіруса стала Італія, де кількість хворих склала 357 осіб, при цьому двоє одужали, а 12 - загинули.

Станом на 26 лютого випадки зараження страшним вірусом практично зафіксовані на всіх континентах, окрім Антарктиди. У США у зв'язку зі спалахом інфекції в світі оголосили надзвичайний стан.

Зазначимо, що в Україні підтверджених випадків захворювання немає.Водночас в нашій країні у різних регіонах робляться профілактичні заходи для запобігання випадків захворювання.

Зокрема, в кожній області МОЗ вже визначив по 2 опорні бази, які прийматимуть пацієнтів, у випадку зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті відправили на обстеження групу туристів, які поверталися з Європи (відвідували карнавали у Франції та Італії), через підвищену температуру в однієї з жінок.

У Чернівцях були госпіталізовані дві людини з підозрою на коронавірус.

У Полтавській області, де були розміщені евакуйовані з китайського Уханя громадяни в санаторії "Нові Санжари", що супроводжувалося гучними протестами і сутичкою з поліцією, за даними МОЗ усі абсолютно здорові.

У Львівській області місцева влада рекомендує скасувати всі масові заходи через загрозу поширення коронавіруса.

Додамо, що відсьогодні на всіх пунктах пропуску з Європою прикордонники будуть проводити температурний скринінг. Прикордонники пообіцяли, що жоден пасажир не потрапить з температурою в Україну.

У нашій країні першими областями, в які спрямують тест-системи для виявлення коронавіруса, стали Львівська, Закарпатська та Чернівецька.

Треба сказати, що через високу стурбованість українців в більшості аптек та інтернет-магазинів розмітають захисні маски та деякі ліки, і, попри те, що у ВООЗ заявили про зниження темпів поширення коронавіруса, в Україні наростає паніка.

Заходи профілактики від коронавіруса:

частіше мийте руки з милом або спиртовими засобами;

уникайте тілесних контактів з тими, у кого жар і кашель;

при кашлі та чханні прикривати рот і ніс зігнутим ліктем або тканиною, яку відразу викиньте;

у разі появи симптомів звертайтеся за меддопомогою і повідомте про свої останні мандрівки;

уникайте споживання сирих і недоварених продуктів тваринного походження;

уникайте прямого незахищеного контакту з тваринами у районах з проявами коронавіруса та не чіпайте поверхні, яких стосувалися тварини.

Нагадаємо, що вірус передається між людьми повітряно-крапельним шляхом.

Чи є вакцина і як люди одужують:

В Піднебесній група вчених повідомила про розробку потенційної пероральної вакцини від нового коронавіруса. Для її виготовлення в якості основи використовувалися пекарські дріжджі (лат. Saccharomyces cerevisiae), а S-білок (Spike-білок) нового коронавіруса - в якості мішені для генерації антитіл.

В Штатах вже почали дослідження нових препаратів проти коронавіруса COVID-19 на пацієнтах, у яких підтверджено зараження. Першим учасником випробування став громадянин США, евакуйований з лайнера Diamond Princess.

Треба сказати, що тим часом у епіцентрі захворювання (Ухань) зменшується активність епідеміологічного процесу, число випадків захворювань йде на спад.

У більшості випадків організм сам перемагає вірус, але імунна система виявляє його не відразу. Саме тому найбільш схильні до смертельного результату при захворюванні літні люди, у яких імунна система сповільнюється і стає менш ефективною.

До речі, у В'єтнамі повністю одужали всі 16 пацієнтів, які інфіковані CОVID-19 і перебували в інфекційних відділеннях лікарень в країні.