Как военные на передовой: Супрун обратилась к медикам из-за коронавируса

Супрун дала советы врачам, как защититься от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун дала советы врачам, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус

Коронавирус из Китая стремительно распространяется по всему миру и уже зафиксированы случаи заражения на всех континентах, за исключением Антарктиды. Уляна Супрун дала важные рекомендации медработникам, которые имеют дело с пациентами с подозрением на COVID-19.

Бывшый руководитель Минздрава подчеркивает, что в первую очередь важно минимизировать риски заражения. Об этом говорится в ее публикации на странице в Facebook.

"Меры для этого следует осуществлять до и после посещения пациента, а также в течение всей продолжительности пребывания пациента с симптомами острой респираторной инфекции в медицинском учреждении, независимо будет ли это сельская амбулатория или специализированная столичная больница", - пишет Супрун.

Что важно сделать до прибытия пациента в медучреждение:

Сначала - перед встречей с врачем - пациенту нужно сообщить о симптомах (например, кашель, лихорадку, насморк).

Медик должен рассказать пациенту, какие меры защиты нужно принять - например, одеть защитную маску и напомнить как правильно ее использовать.

Во время визита:

Нужно принять меры и убедиться, что пациенты с подозрением на коронавирус или иную респираторную инфекцию придерживаются гигиены дыхания и этикета кашля, а также гигиены рук: правильно используют защитную маску, кашляют или чихают в салфетку и тщательно моют руки.

Стоит убедиться, что пациенты с симптомами или подозрением на коронавирус не ожидают в общей очереди среди других пациентов. Рекомендуется выделить отдельное пространство для ожидания в хорошо проветриваемом помещении.

Если пациент обращается в критическом состоянии или относится к высокой группе риска, его надо изолировать в отдельной комнате, палате или боксе.

Гигиена рук:

Все медработники должны соблюдать правила гигиены рук, которая включает их мытья и с мылом и обработку (не менее 90 секунд) спиртосодержащим антисептиком до и после всех контактов с пациентом, потенциально инфекционным материалом, перед одеванием и после снятия средств индивидуальной защиты (даже перчаток).

Средства индивидуальной защиты:

Медицинские работники должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и уметь ими правильно пользоваться. Понимать, как когда и какой защите нужно одевать, как предотвратить самозабрудненню, как правильно утилизировать или дезинфицировать средства защиты. Для этого должны быть разработаны и установлены соответствующие правила и процедуры.

Несколько правил для медработников:

Перед тем, как одеть чистые нестерильные перчатки, нужно помыть руки и обработать их антисептиком. Перчатки нужно немедленно изменить, если они повреждены или загрязнены.

В шлюзе бокса, где находится пациент, должны быть в наличии чистые халаты. Их нужно одеть поверх медицинской одежды, который использует персонал в больнице. Халат нужно снять и поместить в специально предназначенный для этого контейнер, прежде чем выходить из помещения. Одноразовые халаты следует утилизировать после использования, а из ткани должны быть исправительные после каждого использования.

Защита органов дыхания. Для этого используют респиратор не ниже 3 уровня защиты или н-95. Одевать его нужно до входа в помещение с пациентом.

Одноразовые респираторы нужно выбросить после выхода из комнаты пациента и закрытия дверей в это помещение. После этого нужно обработать руки.

Если используются респираторы для многократного использования, они должны быть надлежащим образом очищены и дезинфицированы перед повторным использованием в соответствии с инструкциями производителя.

Для защиты глаз используют защитные очки или одноразовый защитный щиток для лица, который закрывает переднюю и боковую стороны лица. Их одевают после входа в бокс. Снять очки или щиток стоит перед тем, как из него выходить.

Так же как и с респираторами, одноразовые очки нужно выбросить и утилизировать, многоразовые - очистить и дезинфицировать по инструкции.

"В борьбе с коронавирусом медицинские работники - как военные на передовой. Для профессиональной работы и помощи другим, важно, чтобы они могли себя защитить", - подчеркнула Супрун.

Ранее мы писали о том, что Минздрав Украины опубликовал видео с рекомендациями для защиты от коронавируса, которое обязательно для просмотра абсолютно всем гражданам нашей страны.