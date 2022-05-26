Військовозобов'язаним чоловікам в Україні дозволили їхати закордон: кому дали "зелене світло"

На скільки дозволили виїжджати

Тепер під час дії воєнного стану країну можуть тимчасово покинути водії, залізничники та спортсмени. Мінімальний термін перебування за кордоном - 1 місяць, а максимальний – 45 днів.

Які правила для спортсменів

Спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту, їх тренера, спортивних судді та інші фахівці з цієї сфери можуть виїжджати з України.

Закордоном вони можуть перебувати не більше місяця, але не менше терміну проведення заходу, визначеного в єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік.

Зазначимо, що термін їх перебування в інших країнах може бути збільшений, якщо спортсмени братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій державі, який починається протягом 10 робочих днів з дня завершення попереднього спортивного заходу.

Які правила для працівників залізниці

Працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, можна виїжджати за кордон. Таке рішення щодо них приймає Мінінфраструктури.

Працівникам підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності дозволяється виїзд на підставі рішення обласних військових адміністрацій. Вони можуть покинути країну не більше, ніж 6 місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту.

Залізничники можуть залишати Україну за певними правилами (фото: cfts.org.ua)

Як можуть виїхати закордон водії

Водії, які займаються перевезенням гуманітарних вантажів й гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил та населення України, пропускаються прикордонниками.

Міністерство інфраструктури та обласні військові адміністрації повинні приймати рішення для виїзду водіїв, але потрібно дати обґрунтування щодо обсягу вантажів і кількості транспортних засобів для їх перевезення.

Водії машин гуманітарної допомоги можуть залишати кордони України (фото: pixabay.com)

Водії можуть безперервно перебувати за кордоном 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі перевищення термінів перебування за кордоном або зміни мети виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасують дозвіл на виїзд з України за 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень.

Виїжджати за кордон зможуть водії компаній, що мають ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Перетинати кордон в цьому випадку можна на транспортному засобі, на якому ліцензіат веде діяльність, його маса повинна бути від 3,5 тонн і більше.