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Замість води з кранів тече болото: з'явилося фото екокатастрофи в Криму

Сімферополь, Неділя 04 жовтня 2020 16:23
Замість води з кранів тече болото: з'явилося фото екокатастрофи в Криму
Брудна вода з крана (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

У Криму серйозні проблеми з водою

Анексований Росією Крим відчуває серйозну нестачу водних ресурсів. Жителі Сімферополя поскаржилися на те, що у них замість води з кранів тече брудна вода.

Фотографію, яка наочно демонструє екологічну катастрофу на півострові, опублікував блогер RoksolanaToday&КрымUA на своїй сторінці в Twitter.

Замість води з кранів тече болото: з'явилося фото екокатастрофи в Криму

Брудна вода з-під крана в Сімферополі (фото: twitter.com/KrimRt)

"Сімферополь, болото в мережі качають... Вчора якась смердюча рідина з крана текла", - підписав своє фото блогер.

Нагадаємо, еколог дав сумний прогноз щодо ситуації з водою в окупованому Криму. За словами вченого, на півострові змінюється і скорочується водність, а це своєю чергою може перетворити Крим в пустелю.

Також він звернув увагу на лукавство адміністрації місцевої влади про те, що проблеми з водою в Криму нібито пов'язані тільки з тим, що на материковій Україні з 2014 року припинив роботу Північно-Кримський канал. Річ у тім, що ця вода надходила для сільськогосподарських та промислових цілей.

Раніше ми писали про те, що в Криму метеорологи намагалися впливати на хмари для виклику дощів. Літак російського гідрометцентру ЯК-42Д, який прибув до Сімферополя для штучного збільшення опадів, здійснив два вильоти без позитивного результату. Пізніше експерти прийшли до висновку, що їм не вдасться викликати опади.

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