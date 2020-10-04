Вместо воды из кранов течет болото: появилось фото экокатастрофы в Крыму

Грязная вода из крана (фото: pixabay.com)

В Крыму серьезные проблемы с водой

Аннексированный Россией Крым испытывает серьезную нехватку водных ресурсов. Жители Симферополя пожаловались на то, что у них вместо воды из кранов течет очень грязная вода.

Фотографию, которая наглядно демонстрирует экологическую катастрофу на полуострове, опубликовал блогер RoksolanaToday&КрымUA на своей странице в Twitter.

Грязная вода из-под крана в Симферополе (фото: twitter.com/KrimRt)

"Симферополь, болото в сети качают... Вчера какая-то вонючая жидкость из крана текла", - подписал свое фото блогер.

Напомним, эколог дал грустный прогноз относительно ситуации с водой в оккупированном Крыму. По словам ученого, на полуострове меняется и сокращается водность, а это в свою очередь может превратить Крым в пустыню.

Также он обратил внимание на лукавство администрации местной власти о том, что проблемы с водой в Крыму якобы связаны только с тем, что на материковой Украине с 2014 года прекратил работу Северо-Крымский канал. Дело в том, что эта вода поступала для сельскохозяйственных и промышленных целей.

Ранее мы писали о том, что в Крыму метеорологи пытались воздействовать на облака для вызова дождей. Самолет российского гидрометцентра ЯК-42Д, который прибыл в Симферополь для искусственного увеличения осадков, совершил два вылета без позитивного результата. Позже эксперты пришли к выводу, что им не удастся вызвать осадки.