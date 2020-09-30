У Криму через посуху "доїли" хмари: експеримент окупантів вийшов боком (відео)

Засуха в Криму (колаж РБК-Україна)

У Криму метеорологи намагалися впливати на хмари для виклику дощів

В окупованому Криму провалився експеримент по впливу на хмари для виклику дощів. Літак російського гідрометцентру ЯК-42Д, який прибув на анексований український півостріву Сімферополь для штучного збільшення опадів, здійснив два вильоти без позитивного результату.

У підсумку фахівці дійшли висновків, що викликати опади не вдасться. Про це 30 вересня передає російський "Інтерфакс".

За словами начальника центру фізики хмар і активних впливів Центральної аерологічної обсерваторії в Московської області (РФ) Баграта Данеляна, українські хмари над Кримом "не всі підходять - мають бути визначені параметри".

"Хочу сказати, ситуація неординарна. Явно аномальний розвиток погодних умов - відповідних хмар дуже мало", - зазначив він.

Данелян розповів, що спостереження синоптиків за хмарами у Криму тривають з 10 вересня, і тільки зараз з'явилася деяка кількість "підходящих".

"З одної хмари можна збільшити кількість опадів удвічі, але таких хмар не так багато - 30-40%", - говорить фахівець.

Планують, що літак-лабораторія налітає в окупованому Криму 25-35 годин. Водночас Данелян звертає увагу, що для кардинальної зміни ситуації з посухою на півострові цього абсолютно недостатньо.

Тим часом в інші райони Криму увірвалася негода - Керч і Севастополь 30 вересня сильно залило зливами, і вулиці міст підтопило проливними дощами.

Так, в Севастополі в деяких місцях вода піднялася до рівня фар автомобіля і навіть вище, повідомляє ForPost.

Ріки води з брудом мчали численими сходами в районі Центрального пагорба, розмиваючи тротуари. У місті виникли пробки, підтопило деякі під'їзди та торгові об'єкти, розташовані в підвальних або цокольних приміщеннях багатоквартирних будинків.

Дощ у Севастополі залив вулиці та підтопила авто (фото: sevastopol.su)

У Керчі вулицями разом з потоками води неслися каміння і бруд. Як передає Керч.ФМ, в місті утворилися численні пробки через те, що низькі машини ризикували отримати гідроудар.

Затопило також Центральний ринок і навіть під'їзди біля нього.

У мережі показали відео наслідків негоди.

Відео: Керч накрило зливою

Раніше повідомлялося, що вранці 30 вересня потужний смерч у Криму під Алуштою шокував місцевих жителів, і в мережі показали видовищне відео.

Також ми писали про те, що нещодавно у Криму назавжди зникло красиве озеро - в мережі показали сумні пейзажі.