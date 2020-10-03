Крим стає пустелею через варварські витрати води: вчений попередив про екокатастрофу

Засуха в Криму (колаж РБК-Україна)

Еколог дав сумний прогноз щодо ситуації з водою в окупованому Криму

Окупований Росією Крим через зміни клімату та хижацький видобуток "владою" води входить у період опустелювання, і в найближчі роки ситуація буде тільки погіршуватися.

Про це професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, академік і експерт Кримськотатарського ресурсного центру Євген Хлобистов розповів в інтерв'ю УНІАН.

Вчений зазначив, що на півострові змінюється і скорочується водність, що загрожує перетворенням Криму на пустелю.

"Картина буде дуже сумною, якщо в найближчі роки півострів не отримає велику кількість опадів. Можна сподіватися, що на Ай-Петрі випаде сніг, і проблема кримських водосховищ буде частково вирішена. Але загальний тренд такий, що сухості буде більше й більше", - розповів він.

Також академік звернув увагу на лукавство окупаційної адміністрації Криму про те, що проблеми з водою на півострові нібито пов'язані тільки з тим, що на материковій Україні з 2014 року припинив роботу Північно-Кримський канал. Річ у тому, що ця вода надходила для сільськогосподарських та промислових цілей.

"Для наповнення водосховищ канал був допоміжним або резервним джерелом. Його завданням не було забезпечення водою міст і селищ", - говорить учений.

При цьому останні кілька років через глобальну зміну клімату стали максимально посушливими в Криму, і природне наповнення річок за рахунок опадів і танення снігів помітно зменшилася.

"Кримська "влада" бурить більше ніж сто свердловин щорічно, щоб розв'язувати локальні проблеми. У підсумку по трубах йде артезіанська вода, якій мільйони років. Якщо пам'ятаєте, десять років тому була мінеральна вода "Кримська", її розливали під Євпаторією. Ми її купували, щоб пити, а зараз вона зливається в унітаз. Унікальний ресурс витрачають найбільш варварським способом. Це наче поливати грядки шампанським", - обурюється Хлобистов.

Академік додав, що через такий "хижацький" видобуток води у великій кількості утворюються підземні порожнечі, відбувається осідання гірських порід, штучні малі землетрусу. Вода йде все глибше і може ставати все гірше.

Раніше ми писали про те, що у Криму через посуху "доїли" хмари, проте експеримент окупантів вийшов боком.

Також повідомлялося, що недавно у Криму назавжди зникло красиве озеро - в мережі показали сумні пейзажі.