Крещение: главные традиции, приметы и запреты важного праздника

В понедельник 6 января, по новому календарю отмечают праздник Богоявления или Крещение Господне. По старому календарю в этот день отмечали Святвечер накануне Рождества.
О том, что можно и нельзя делать в праздник Крещение, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Согласно библейским преданиям, Иисус Христос был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. К тому времени Иисусу было 30 лет.
Крещение также называют Богоявлением: когда Христос вышел из воды на берег реки, он услышал голос Бога-Отца с небес, который назвал его Сыном своим. Тогда же в образе голубя на Иисуса сошел Святой Дух. С тех пор Иисус начал свои деяния, проповедуя христианскую веру.
Самая известная традиция на Крещение - святить воду. Согласно верованиям, в праздник Богоявления вода приобретает особую силу и способна защитить от зла.
В этот день во льду на поверхности водоемов вырезали крест, возле которого читал молитвы священник. Затем в воду погружали железный крест - согласно верованиям, в этот момент вся нечистая сила выпрыгивает из реки.
Однако святой вода в реках и озерах является лишь до момента погружения грязного белья - в тот же момент в водоем ныряют все черти. В некоторых местах по этой причине старались не стирать белье в течение недели.
Освященную воду приносят домой, кропили ею родственников и дом. Хранят святую воду в течение года. По народным традициям, в этот день обильно умывались, нередко добавляя в посуду со святой водой калину - для здоровья и красоты.
На Крещение принято здороваться фразой "Христос крестился", в ответ следует говорить "В реке Иордане".
Для того, чтобы избежать невзгод, на Крещение нельзя:
Кроме этого, нельзя хранить пепел, который остался в печке после рождественских праздников, а также во дворе. Вечером на Крещение его следует высыпать на лед на реке.
По новому стилю, 6 января день ангела у людей с такими именами: Иван, Ян.
К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей, Евгения, Агата.
Кстати, ранее мы сообщали о том, на каких киевских пляжах на Крещение будут дежурить спасатели.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, книга Олексы Воропая "Звичаї нашого народу", Википедия.