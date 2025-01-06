Водохреще: головні традиції, прикмети та заборони важливого свята

Історія церковного свята

Відповідно до біблійних переказів, Ісус Христос був охрещений в річці Йордан Іоаном Хрестителем. На той час Ісусу було 30 років.

Хрещення також називають Богоявленням: коли Христос вийшов з води на берег річки, він почув голос Бога-Отця з небес, який назвав його Сином своїм. Тоді ж в подобі голуба на Ісуса зійшов Святий Дух. Відтоді Ісус розпочав свої діяння, проповідуючи християнську віру.

Головні традиції Водохреща

Найвідоміша традиція на Водохреще - святити воду. Відповідно до вірувань, в свято Богоявлення вода набуває особливої сили та здатна захистити від зла.

Цього дня в льоді на поверхні водойм вирізали хрест, біля якого читав молитви священник. Потім у воду занурювали залізний хрест - згідно з віруваннями, в цей момент вся нечиста сила вистрибує з річки.

Проте святою вода в річках та озерах є лише до моменту занурення брудної білизни - тієї ж миті у водойму впірнають всі чорти. В деяких місцинах з цієї причини намагалися не прати білизну протягом тижня.

Освячену воду приносять додому, кропили нею родичів та оселю. Зберігають святу воду протягом року. За народними традиціями, цього дня рясно вмивалися, нерідко додаючи до посуду зі святою водою калину - для здоров'я та вроди.

На Водохреща заведено вітатися фразою "Христос охрестився", у відповідь слід казати "У річці Йордані".

Що сьогодні не можна робити

Для того, щоб уникнути негараздів, на Водохреще не можна:

святкувати в старому, в брудному або темному одязі

прати в водоймах одяг

викидати в річки та озера сміття або виливати помиї

виконувати важку роботу по господарству

вживати алкоголь

сваритися, ображатися чи лихословити

Крім цього, не можна зберігати попіл, який залишився в грубці чи печі після різдвяних свят, а також на подвір'ї. Ввечері на Водохреща його слід висипати на лід на річці.

Прикмети на 6 січня

Якщо на Водохреща ясна погода і мороз - літо буде посушливе

6 січня погода похмура та сніжна - рік буде врожайним

Якщо на Водохреще місяць повний, протягом всього січня буде така ж погода, яка була протягом трьох днів після свята

6 січня йде дощ - місяць буде дощовим

Якщо сьогодні небо безхмарне - погода до кінця січня буде ясною та морозною

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 6 січня день ангела у людей з такими іменами: Іван, Ян.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій, Євгенія, Агата.