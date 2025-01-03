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Крещение-2025 в Киеве. На каких пляжах будут дежурить спасатели и медики

Пятница 03 января 2025 13:56
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Крещение-2025 в Киеве. На каких пляжах будут дежурить спасатели и медики В КГГА призывают людей не нырять в водоемы на Крещение (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Накануне праздника Крещения городские власти Киева призывают местных жителей и гостей столицы воздержаться от массовых собраний и мероприятий, а также соблюдать ограничения, действующие во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что известно о купании в водоемах Киева на Крещение

В КГГА призвали граждан отказаться от купания в водоемах на праздник Крещения Господня в понедельник, 6 января 2025 года.

Согласно информации КП "Плесо", для обеспечения общественной безопасности на территории Киева в этот день организуют дежурство спасателей и медицинское сопровождение на 12 локациях:

  • на озере Вербном
  • на острове Оболонском
  • на пляже "Детский"
  • на пляже "Венеция"
  • на пляже "Центральный"
  • на пляже "Тельбин"
  • на пляже "Троещина"
  • на пляже "Радуга"
  • на пляже "Пуща-Водица"
  • на пляже "Наталка"
  • на пляже "Галерный"
  • на пляже "Радуга"

Уточняется, что на острове Оболонском и городском пляже "Детском" будут работать представители муниципальной охраны.

В КП "Плесо" сообщили также, что пляжи и водоемы столицы регулярно проверяют на соответствие санитарным нормам.

"В частности, для минимизации рисков травмирования водолазы предприятия обследовали дно водоемов на всех локациях", - уточнили в КГГА.

Крещение-2025 в Киеве. На каких пляжах будут дежурить спасатели и медики

Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Между тем в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на станции метро "Гидропарк" временно откроют второй вестибюль (который сейчас закрыт).

Вестибюль №2 (в направлении станции "Левобережная") будет работать 6 января:

  • с 10 часов утра
  • до 17 часов вечера

Вестибюль №1 будет функционировать в обычном режиме:

  • с 05:39
  • до 22:34

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.

Читайте также, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.

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