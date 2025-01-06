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Крещение: главные традиции, приметы и запреты важного праздника

Понедельник 06 января 2025 06:00
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Крещение: главные традиции, приметы и запреты важного праздника Что можно делать на Крещение (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 6 января, по новому календарю отмечают праздник Богоявления или Крещение Господне. По старому календарю в этот день отмечали Святвечер накануне Рождества.

О том, что можно и нельзя делать в праздник Крещение, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Согласно библейским преданиям, Иисус Христос был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. К тому времени Иисусу было 30 лет.

Крещение также называют Богоявлением: когда Христос вышел из воды на берег реки, он услышал голос Бога-Отца с небес, который назвал его Сыном своим. Тогда же в образе голубя на Иисуса сошел Святой Дух. С тех пор Иисус начал свои деяния, проповедуя христианскую веру.

Главные традиции Крещения Господня

Самая известная традиция на Крещение - святить воду. Согласно верованиям, в праздник Богоявления вода приобретает особую силу и способна защитить от зла.

В этот день во льду на поверхности водоемов вырезали крест, возле которого читал молитвы священник. Затем в воду погружали железный крест - согласно верованиям, в этот момент вся нечистая сила выпрыгивает из реки.

Однако святой вода в реках и озерах является лишь до момента погружения грязного белья - в тот же момент в водоем ныряют все черти. В некоторых местах по этой причине старались не стирать белье в течение недели.

Освященную воду приносят домой, кропили ею родственников и дом. Хранят святую воду в течение года. По народным традициям, в этот день обильно умывались, нередко добавляя в посуду со святой водой калину - для здоровья и красоты.

На Крещение принято здороваться фразой "Христос крестился", в ответ следует говорить "В реке Иордане".

Что сегодня нельзя делать

Для того, чтобы избежать невзгод, на Крещение нельзя:

  • праздновать в старой, в грязной или темной одежде
  • стирать в водоемах одежду
  • выбрасывать в реки и озера мусор или выливать помои
  • выполнять тяжелую работу по хозяйству
  • употреблять алкоголь
  • ссориться, обижаться или сквернословить

Кроме этого, нельзя хранить пепел, который остался в печке после рождественских праздников, а также во дворе. Вечером на Крещение его следует высыпать на лед на реке.

Приметы на 6 января

  • Если на Крещение ясная погода и мороз - лето будет засушливое
  • 6 января погода пасмурная и снежная - год будет урожайным
  • Если на Крещение луна полная, в течение всего января будет такая же погода, какая была в течение трех дней после праздника
  • 6 января идет дождь - месяц будет дождливым
  • Если сегодня небо безоблачное - погода до конца января будет ясной и морозной

У кого сегодня именины

По новому стилю, 6 января день ангела у людей с такими именами: Иван, Ян.

К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей, Евгения, Агата.

Кстати, ранее мы сообщали о том, на каких киевских пляжах на Крещение будут дежурить спасатели.

А также рассказывали, действительно ли массовые купания на Крещение смывают человеческие грехи.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, книга Олексы Воропая "Звичаї нашого народу", Википедия.

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