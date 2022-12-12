Вот что действительно поможет защитить авто от ржавчины: пять надежных способов

Ржавчина - один из самых больших врагов автомобилистов. Это природное явление, объясняющееся окислением железа. Многие водители боятся, когда процесс порчи металла уже начался, однако на самом деле коррозию можно предотвратить.

Как эффективно защитить автомобиль

Наличие ржавчины на автомобиле влияет на устойчивость кузова и может повредить определенные механические части. Однако есть действенные способы, которые помогут уберечься от такой проблемы.

Очистительное средство

Чтобы удалить ржавчину, укрепить кузов и предотвратить появление следов коррозии, рекомендуется использовать очищающее средство на основе фосфорной кислоты. Это продукт, который можно найти в большинстве автомагазинов. Также следует взять перчатки, маску и защитные очки.

Контролируйте "чувствительные" зоны автомобиля

Колесные арки, лонжерон, нижняя часть автомобиля - это все места, где может появиться ржавчина. Кроме того, обратите внимание на места, куда может проникнуть вода, а именно на крышу, дверь и багажник. Поэтому не забывайте регулярно удалять листья и кусочки веток, которые оседают и создают влажные точки контакта.

Регулярно мойте автомобиль

Чтобы устранить отложение соли, песка и ограничить действие других окислителей, рекомендуется каждую неделю регулярно мыть автомобиль.

Профилактически обрабатывайте свой автомобиль

Купите специальное средство и нанесите его на уязвимые участки авто. Он будет действовать как защитный слой, таким образом предотвращая появление ржавчины.

Антикоррозионная обработка

Заводская защита от ржавчины является базовой, она не покрывает много участков, которые подвержены коррозии, поэтому рекомендуется заехать на СТО для дополнительной антикоррозионной обработки. Также на кузов можно нанести воск (антигравийную пленку), он защищает кузов от влаги.