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В Украине не будут аннулировать загранпаспорта из-за изменения правил транслитерации

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Понедельник 13 марта 2023 21:36
В Украине не будут аннулировать загранпаспорта из-за изменения правил транслитерации Фото: в Украине не будут аннулировать загранпаспорта из-за изменения правил транслитерации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Процесс аннулирования загранпаспортов украинцев в связи с изменением правил транслитерации остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Романа Бабия.

"После недавних сообщений об автоматическом аннулировании загранпаспортов на сегодняшнее заседание комитета правовой политики пригласили главу ГТС, чтобы разобраться в этой, мягко говоря, "странной" ситуации", - написал Бабий.

Как сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, процесс аннулирования остановлен, а действие тех паспортов, которые уже аннулировались в связи с этим, возобновлены (или в ближайшее время будут возобновлены).

Однако проблема остается. Сейчас около 34 тысяч граждан Украины имеют загранпаспорта с разной транслитерацией. Европейские партнеры недовольны, потому что некоторые украинцы злоупотребляют этим - обходят ограничения на пребывание за границей и получение помощи, используя для этого свои паспорта, написание имени или фамилии в которых отличается. А на бумаге (или в электронной базе) разное написание - значит не один и тот же человек.

По словам нардепа, с проблемой будут бороться, но не аннулированием паспортов. Будут убеждать изменить документы или просто менять их по истечении срока действия.

Напомним, в Украине загранпаспорта и ID-карты части граждан автоматически стали недействительными. Это связано с обновлением программного обеспечения и изменением транслитерации по одному образцу.

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