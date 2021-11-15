ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Зима близько: ці правила їзди в ожеледь повинні знати всі водії

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 16:39
Зима близько: ці правила їзди в ожеледь повинні знати всі водії Фото: Ці правила їзди в ожеледь повинен знати кожен водій (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

За прогнозами погоди, справжня зима і сильне похолодання вже не за горами. А це означає, що вже в найближчий тиждень на дорогах можлива ожеледь. Для кожного автомобіліста такі погодні умови - головний біль.

Як правильно їздити в ожеледь і уникнути непередбачених ситуацій, розповіли в ТСН.Авто.

Ці правила повинен знати кожен водій:

1. В умовах ожеледиці та зимової погоди на дорогах водій повинен бути максимально сконцентрований. Ніяких смартфонів! Водій повинен дивитися у всі боки та дотримуватися дистанції, достатню, щоб безпечно загальмувати.

2. Акуратно з екстреним гальмуванням. При блокуванні коліс автомобіль стає повністю некерованим.

3. Завжди плавно та обережно повертайте! Якщо ви повернули кермо, але автомобіль їде прямо - не панікуйте. Вирівняйте колеса і знову повторіть спробу без різких рухів.

4. Виїзд на гору. Будьте готові до складнощів будь-якого роду. На ожеледі не варто заїжджати на гору на великій передачі - це неправильно. Заїжджати на гору найкраще на знижених передачах і без їх перемикання, з постійною швидкістю.

Якщо автомобіль почало заносити:

Для заднього приводу. Забудьте про гальма - включайте задній привід! Відіжміть педаль газу, а потім швидко повертайте кермо чітко в бік заносу.

Для переднього приводу. Тут теж не можна тиснути на гальмо – тисніть рівномірно на газ і колеса повинні вирівняти автомобіль.

Повнопривідний автомобіль. Забудьте про гальма і починайте потроху тиснути на газ – рівномірно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП.

А також розповідали про те, від покупки якого автомобіля варто відмовитися відразу ж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Водійське посвідчення авто
LITE
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день