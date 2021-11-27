Як тепер вирішити проблему з "євробляхою" і не платити гігантський штраф: названі способи

В Україні після закінчення дії з 11 листопада пільгового тарифу для розмитнення авто з іноземною реєстрацією власникам "євроблях", які не встигли це зробити, загрожують великі штрафи. Експерти назвали єдині способи, що залишилися, як можна уникнути таких санкцій.

Які це варіанти, і як законно "обійти пастки", пояснили в громадській організації "Авто Євро Сила" на сторінці в Facebook .

Що не потрібно робити

Фахівці попередили "євробляхерів" про фейк, що розганяється, нібито при здачі машини на розбирання власники транспорту можуть позбутися проблеми. Але це не правда. Що ж відбувається насправді?

Якщо ви особисто загнали (ввезли) автомобіль на єврономерах в митному режимі транзит чи тимчасового ввезення інформація про вас (ваш паспорт, прописка) наявна у митній базі. І відповідно притягнути до відповідальності за порушення митних правил і оштрафувати на 170 тисяч гривень для працівників митниці - не проблема.

Якщо ви не ввозили євробляху, але купували страховку на цю машину, або хоча б раз щодо вас поліцією було винесено постанову про порушення ПДР - митниця взмозі без труда вас знайти та "впаяти" 170 тисяч гривень штрафу.

Варіант 1: залишитися без авто, але уникнути штрафу

Законний спосіб позбутися "євробляхи", якщо її не можна розмитнити або вивезти, це перевезти в митний режим "відмова на користь держави". Можна, і це законно, позбутися зобов'язання перед митницею по авто на єврономерах, яка знищена, пошкоджена в ДТП, вкрадена - завершити митний режим транзит, тимчасового ввезення, розповіли експерти.

Варіант 2: домовитися з ветеранами

Водії "євроблях" також зараз можуть звернутися за допомогою, очевидно за грошову винагороду, до ветеранів АТО/ООС, щоб вони допомогли їм легалізувати транспорт.

Річ у тому, що в учасників бойових дій (з посвідченням УБД і довідкою про перебування в зоні ООС більше ніж 90 днів з 15.05.2021) терміни для пільгового розмитнення не закінчилися 10 листопада, як в інших, а діють по 8 лютого 2022 року.

Як відбувається передача "євробляхи" на користь держави

Один з власників авто на єврономерах, чий вантажний бусик не підпадав під умови пільгового розмитнення, днями передав транспорт на користь держави, уникнувши накладення штрафу.

Так, тепер машина Андрія буде передана на благодійність - вона відправляється в одну з військових частин для перевезення курсантів.

Відео: "євробляхер" віддав машину військовим, і позбувся ризику отримати штраф 170 тисяч гривень