Водіям розкрили хитрощі для швидкого прогріву авто взимку

Оберти двигуна

Як відомо, що вищі оберти - то швидший прогрів. Фахівці кажуть, що старі карбюраторні двигуни мали деяку перевагу у вигляді "підсмоктування". Це важіль під передньою панеллю, який витягували відразу після запуску двигуна.

Водночас мотор працював із прикритою повітряною заслінкою зазвичай на більш високих оборотах, ніж сучасний двигун у режимі прогріву. Також у сучасній машині можна трохи натиснути на педаль акселератора, щоб двигун працював у діапазоні 2000-2500 об/хв.

Навантаження на двигун

Зазначається, що чим більше навантаження, то швидший прогрів. Однак важливо пам'ятати, що ви можете перевантажити холодний мотор.

Тому рекомендується спочатку зробити нетривалий прогрів на холостому ходу, а після - неспішний рух ще кілька хвилин на мінімальному навантаженні. Дещо прискорить прогрів автомобіля з класичним автоматом під час стоянки включення режиму "D" коробки передач.

Додаткові системи підігріву

Власники дизельних автомобілів мають мати автономні обігрівачі, що працюють на паливі з бака. Їхній єдиний недолік полягає в тому, що вони можуть посадити акумуляторну батарею.

Важливо не давати двигуну охолонути після попередньої поїздки, тобто не глушити двигун зовсім.

Обігрівач

На швидкість прогріву автомобіля впливає і те, наскільки правильно ви користуєтеся обігрівачем. Зокрема, якщо літраж двигуна невеликий, то радіатор обігрівача, що продувається крижаним повітрям на максимальній швидкості обертання вентилятора, дуже ускладнює прогрів машини. Тому що з пічки йде холодне і двигун прогріти не вдасться.

Найкращим буде на першій швидкості потихеньку відтавати вітрове скло. Також на автомобілях із сучасними енергоефективними моторами часто ставлять електропідігрівач повітря в обігравачі.