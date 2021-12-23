Водіям розкрили хитрощі для швидкого прогріву авто взимку

Взимку перш ніж кудись їхати, потрібно прогріти двигун автомобіля. Зокрема, у сучасних автомобілів цей процес займає багато часу. Насамперед це стосується дизельних автомобілів.

Про те, як швидко прогріти двигун сучасного авто, розповіли на порталі "За рулем".

Оберти двигуна

Як відомо, що вищі оберти - то швидший прогрів. Фахівці кажуть, що старі карбюраторні двигуни мали деяку перевагу у вигляді "підсмоктування". Це важіль під передньою панеллю, який витягували відразу після запуску двигуна.

Водночас мотор працював із прикритою повітряною заслінкою зазвичай на більш високих оборотах, ніж сучасний двигун у режимі прогріву. Також у сучасній машині можна трохи натиснути на педаль акселератора, щоб двигун працював у діапазоні 2000-2500 об/хв.

Навантаження на двигун

Зазначається, що чим більше навантаження, то швидший прогрів. Однак важливо пам'ятати, що ви можете перевантажити холодний мотор.

Тому рекомендується спочатку зробити нетривалий прогрів на холостому ходу, а після - неспішний рух ще кілька хвилин на мінімальному навантаженні. Дещо прискорить прогрів автомобіля з класичним автоматом під час стоянки включення режиму "D" коробки передач.

Додаткові системи підігріву

Власники дизельних автомобілів мають мати автономні обігрівачі, що працюють на паливі з бака. Їхній єдиний недолік полягає в тому, що вони можуть посадити акумуляторну батарею.

Важливо не давати двигуну охолонути після попередньої поїздки, тобто не глушити двигун зовсім.

Обігрівач

На швидкість прогріву автомобіля впливає і те, наскільки правильно ви користуєтеся обігрівачем. Зокрема, якщо літраж двигуна невеликий, то радіатор обігрівача, що продувається крижаним повітрям на максимальній швидкості обертання вентилятора, дуже ускладнює прогрів машини. Тому що з пічки йде холодне і двигун прогріти не вдасться.

Найкращим буде на першій швидкості потихеньку відтавати вітрове скло. Також на автомобілях із сучасними енергоефективними моторами часто ставлять електропідігрівач повітря в обігравачі.