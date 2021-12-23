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Водителям раскрыли хитрости для быстрого прогрева авто зимой

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Четверг 23 декабря 2021 19:33
Водителям раскрыли хитрости для быстрого прогрева авто зимой Как прогреть автомобиль зимой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой прежде чем куда-то ехать, нужно прогреть двигатель автомобиля. В частности, у современных автомобилей этот процесс занимает много времени. Прежде всего это касается дизельных автомобилей.

О том, как быстро прогреть двигатель современного авто, рассказали на портале "За рулем".

Обороты двигателя

Как известно, чем более высокие обороты - тем более быстрый прогрев. Специалисты говорят, что старые карбюраторные двигатели имели некоторое преимущество в виде "подсоса". Это рычаг под передней панелью, который извлекали сразу после запуска двигателя.

В то же время мотор работал с прикрытой воздушной заслонкой обычно на более высоких оборотах, чем современный двигатель в режиме прогрева. Также в современной машине можно немного нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000-2500 об/мин.

Нагрузка на двигатель

Отмечается, что чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев. Однако важно помнить, что вы можете перегрузить холодный мотор.

Поэтому рекомендуется сначала сделать непродолжительный прогрев на холостом ходу, а после - неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке. Несколько ускорит прогрев автомобиля с классическим автоматом во время стоянки включения режима "D" коробки передач.

Дополнительные системы подогрева

Владельцы дизельных автомобилей должны иметь автономные обогреватели, работающие на топливе из бака. Их единственный недостаток заключается в том, что они могут посадить аккумуляторную батарею.

Важно не давать двигателю остыть после предыдущей поездки, то есть не глушить двигатель вовсе.

Обогреватель

На скорость прогрева автомобиля влияет и то, насколько правильно вы пользуетесь обогревателем. В частности, если литраж двигателя небольшой, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины. Потому из печки идет холодный воздух и двигатель прогреть не удастся.

Самым лучшим будет на первой скорости потихоньку оттаивать ветровое стекло. Также на автомобилях с современными энергоэффективными моторами часто ставят электроподогреватель воздуха в обогревателе.

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