Як швидко обміняти водійські права: українцям дали корисні поради

Водійське посвідчення (фото: РБК-Україна)

У МВС розповіли, як можна швидко обміняти права

Міністерство внутрішніх справ дало українцям корисні поради про те, як швидко і без черги можна обміняти водійське посвідчення. Перше, що потрібно зробити - це зайти в Електронний кабінет водія.

Після цього потрібно відсканувати і надіслати паспортні дані, ідентифікаційний код, чинну медичну довідку за формою 083/о (одним файлом) і наявне водійське посвідчення. Про це повідомляє МВС на своїй сторінці в Facebook.

Після цього необхідно відстежувати статус заявки. Забрати нові права можна буде, коли ви побачите статус "Оброблено".

В Електронний кабінет водія можна зайти по цьому посиланню.

Нагадаємо, в Україні водійські посвідчення зобов'язані мати при собі не всі учасники дорожнього руху. Деяких за відсутність прав і свідоцтва про реєстрацію транспорту правоохоронці не мають права оштрафувати при зупинці.

Йдеться про власників скутерів, але в список таких "недоторканних" входять не всі. Ключовим моментом для обов'язкової наявності зазначених документів є віднесення транспортного засобу до категорії "механічний".

Раніше ми писали про те, з якої країни найкраще купити машину з пробігом. Якість авто часто залежить від того, в якій саме країні робиться покупка. Оскільки важливу роль відіграє клімат країни, і ментальні звички водіїв.