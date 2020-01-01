Водії можуть "влетіти" на 50 тис. грн: нові штрафи вже діють

Водіння в нетверезому вигляді (фото: pixabay.com)

В Україні підвищили штрафи для нетверезих водіїв

З 1 грудня 2020 року на території України почали діяти нові штрафні санкції для водіїв транспортних засобів, які їздять в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Якщо правоохоронці виявлять за кермом водія з ознаками сп'яніння і це підтвердиться, то порушнику доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Крім того, таку людину позбавлять прав на термін до 3 років.

При повторному правопорушенні водієві загрожує вже більш істотний штраф у розмірі 51 тисячі гривень. При цьому у стані сп'яніння юридично буде вважатися кримінальним проступком з спрощеним досудовим розслідуванням.

Це означає, що правоохоронці можуть затримати винного на 72 години, в разі, якщо він чинить опір або намагається втекти. Також може бути затримання на 24 години за спробу нетверезого заподіяти шкоду собі або оточуючим.

Варто зазначити, що до категорії проступків також відносяться й інші злочини, включаючи шахрайство, незаконні дії з наркотиками без мети їх подальшого продажу, хуліганство і некваліфіковані крадіжки.

Раніше повідомлялося про те, що в 2020 році українські водії зможуть їздити без класичних прав. Замість фізичних документів можна буде використовувати мобільний додаток "Дія", в якому будуть електронні версії прав і техпаспорта.