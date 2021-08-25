Водіїв попередили про нову хитрість поліції щодо огляду на стан сп'яніння: що важливо знати

Що потрібно знати про огляд

Так, нещодавно до суду надійшов протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП (Керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння). У документі йшлося, що кермувальник ТЗ відмовився від огляду в медичному закладі на стан наркотичного сп’яніння.

Відомо, що відмова від огляду передбачає таку ж відповідальність як за керування в стані сп’яніння (17 тисяч грн і позбавлення права керування строком на один рік). Тому суд першої інстанції визнав водія винним та наклав 17 тисяч грн штрафу. Також суд позбавив порушника права керування строком на один рік. Автомобіліст оскаржив рішення в апеляційному суді.

Там уже суд переглянув відеозапис, та побачив, що на пропозицію поліцейського проїхати до лікаря-нарколога з метою огляду на стан сп`яніння водій погодився. І інспектор разом з водієм на службовому автомобілі поїхали до лікарні. Однак, у автомобілі поліцейський почав закликати водія до відмови від проведення огляду. Тобто, аби він вчинив правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП.

Після цього, правоохоронець почав повідомляти водієві, що згідно п. 2.5. ПДР водій має право відмовитися від проведення огляду. Водночас зі змісту п. 2.5. ПДР водій повинен на вимогу поліцейського пройти огляд на стан сп`яніння.

Яке було рішення суду

Вкінці водій все-таки відмовився від проведення огляду в лікарні. Тому інспектор зупинив транспортний засіб та склав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУпАП. У протоколі написав: "Від проходження огляду відмовився". Після ознайомлення з матеріалами справи суд визнав водія не винним.