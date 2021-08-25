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Названо автомобілі, за які українцям доведеться заплатити великий податок: перелік

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Середа 25 серпня 2021 16:15
Названо автомобілі, за які українцям доведеться заплатити великий податок: перелік Податок на автомобілі в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у липні місцеві бюджети були поповнені транспортним податком на 5,9 млн гривень.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Так, у періоду 1 січня і до кінця липня включно до бюджету надійшло 37 млн ​​гривень від українців, в яких в арсеналі розкішні авто.

Загалом 248 моделей автомобілів підлягають оподаткуванню, а саме:

  • AstonMartin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Cadillac;
  • Chevrolet;
  • Ferrari;
  • Jaguar;
  • Lamborghini;
  • LandRover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mclaren;
  • Mercedes-Benz;
  • Rolls-Royce;
  • Tesla;
  • Porsche.

Вартість податку за автомобілі

Важливо, що сума транспортного податку за кожен автомобіль складає 25 тисяч гривень.

Окрім того, якщо вартість автомобіля перевищує 2.25 млн гривень на автомобільному ринку (а це відповідає 375 розмірам мінімальної заробітної плати), і вік машини не старше 5 років від року випуску, то українці зобов’язані оплачувати даний збір.

Також Міністерство економіки розробило спеціальний калькулятор, який допоможе швидко розрахувати вартість авто.

Однак, у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати й відповідно підвищенням цін на авто, було зроблено пропозицію: знизити ціну до 200 "мінімалок". Зокрема, це примусить українців платити податок за розкішні автомобілі, які коштують від 1.2 млн гривень.

Раніше ми повідомляли, що водій ледь не потрапив під колеса гоночного Porsche, намагаючись завести авто при ввімкненій передачі.

Також під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів. Вони били їх руками і ногами.

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