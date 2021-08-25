Водителей предупредили о новой хитрости полиции относительно осмотра на состояние опьянения: что важно знать

Что нужно знать об осмотре

Так, недавно в суд поступил протокол об административном правонарушении по статье 130 КуоАП (Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения). В документе говорилось, что водитель ТС отказался от освидетельствования в медицинском учреждении на состояние наркотического опьянения.

Известно, что отказ от освидетельствования предусматривает такую же ответственность как за управление в состоянии опьянения (17 тысяч грн и лишение права управления сроком на один год). Поэтому суд первой инстанции признал водителя виновным и наложил 17 тысяч грн штрафа. Также суд лишил нарушителя права управления сроком на один год. Автомобилист обжаловал решение в апелляционном суде.

Там уже суд просмотрел видеозапись, и увидел, что на предложение полицейского проехать к врачу-наркологу с целью осмотра на состояние опьянения водитель согласился. И инспектор вместе с водителем на служебном автомобиле поехали в больницу. Однако, в автомобиле полицейский начал призывать водителя к отказу от проведения осмотра. То есть, чтобы он совершил правонарушение, предусмотренное статьей 130 КУоАП.

После этого, правоохранитель начал сообщать водителю, что согласно п. 2.5. ПДД водитель имеет право отказаться от проведения осмотра. В то же время из содержания п. 2.5. ПДД водитель должен по требованию полицейского пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Каково было решение суда

В конце водитель все-таки отказался от проведения осмотра в больнице. Поэтому инспектор остановил транспортное средство и составил протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. В протоколе написал: "от прохождения освидетельствования отказался". После ознакомления с материалами дела суд признал водителя не виновным.