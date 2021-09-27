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Водій під Вінницею врятував на трасі малюка: втік напівроздягнений від п'яного батька

Автор: Анна Шиканова

У Вінницькій області водій на жвавій трасі помітив маленьку дитину, яка кудись бігла в одній легкій кофтині та гумових чоботях. Він зупинився, щоб допомогти дитині та був шокований.

Деталі інциденту розповів кореспондент ТСН.

4-річний хлопчик виявився зовсім один посеред жвавої траси у Вінницькій області. Він розгублено стояв на узбіччі в одній легкій кофтині та гумових чоботях. Водій зазначив, що на вулиці було холодно і темно, а по трасі носилися автомобілі, тому він зупинився, щоб допомогти дитині.

"Я виїхав з повороту і відразу побачив силует, маленький. Був шокований, тому що дитина була в чобітках гумових, кофточка і все, більше нічого на дитині не було", - розповів Сергій Поліщук.

Він зупинився біля малюка і почав з'ясовувати, чому він опинився один в темряві на жвавій трасі. Хлопчик розповів, що його звуть Максим і він живе в селищі, яке знаходиться за декілька кілометрів від цього місця. З дому він втік від п'яного батька - скористався моментом, коли той заснув.

На місце події викликали поліцію і медиків. Хлопчика доставили в лікарню з переохолодженням.

Як розповіла завідувачка педіатричного відділення Козятинської лікарні Тетяна Петричка, життю малюка нічого не загрожує. У нього нежить і невеликий кашель, але невідомо – це від переохолодження або через вірус.

Наразі з'ясовуються всі обставини події та місцезнаходження батьків хлопчика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський здивував заявою про фізкультуру в школах.

А також розповідали про те, що у Броварах незнайомець проник в дитячу лікарню і штрикнув тесаком медсестру.

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