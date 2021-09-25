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У Броварах незнайомець проник до дитячої лікарні та штрикнув тесаком медсестру

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Бровари, Субота 25 вересня 2021 09:14
У Броварах незнайомець проник до дитячої лікарні та штрикнув тесаком медсестру Фото: у Броварах у дитячій лікарні стався напад на медсестру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Броварах невідомий чоловік проник в інфекційне відділення дитячої лікарні, набрехав медикам про те, що знаходиться в установі разом зі своєю дитиною, а при спробі медсестри затримати громадянина - штрикнув її ножем, схожим на тесак.

Про це передає видання "Трибуна".

Після нападу незнайомець кинувся бігти та вистрибнув з 3-го поверху соматичного корпусу - саме тут у зв'язку з капремонтом тимчасово розташовується інфекційне відділення.

Вдало приземлившись на асфальт, буйний чоловік продовжив свою втечу - вже від охорони лікарні - і тепер перестрибнув через паркан й остаточно зник від переслідувачів.

За словами заступниці директора ББКЛ Наталії Волошиної, нападнику на вигляд близько 30-35 років. Сам інцидент в центрі "Дитяча лікарня" стався ще 20 вересня.

Постраждала медсестра отримала удар тесаком з лезом довжиною близько 50 см по руці, їй надали необхідну допомогу.

Знайти небезпечного "візитера" лікарні поки не вдалося.

Раніше повідомлялося, що в Києві голий хлопець під наркотиками озброївся пляшкою і напав на відвідувачів кафе, поранивши двох чоловіків.

Також ми писали про те, що перед цим у Києві пацієнт напав на лікарів швидкої допомоги, після чого постраждалих госпіталізували.

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