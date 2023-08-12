Некоторые животные исчезнут навсегда. Сколько лет будет восстанавливаться природа на месте Каховского водохранилища
Российские оккупанты 6 июня 2023 года совершили одно из самых масштабных экологических преступлений - подрыв Каховской ГЭС. Большая вода крушения сошла, однако с последствиями Украина будет разбираться еще долгие годы. Чтобы восстановить все экосистемы, понадобится много лет.
Об этом сообщает Минокружение в Telegram.
Сколько лет будет восстанавливаться природа
Руслан Стрелец, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказал, что Украина ориентировочно потеряла более 10 кубических километров самого ценного ресурса - воды.
Также площадь водохранилища снизилась примерно на 80%. Большое водохранилище, которое снабжало питьевой водой более 1 млн украинцев, уничтожено россиянами.
Также из-за теракта было затоплено около 80 тысяч гектаров заповедных территорий.
"Нацпарки "Нижньодніпровський", "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" ожидает постепенное и долгое восстановление. Мы навсегда можем потерять эндемичные виды растений и животных, среди которых морской судак, 70% ареала мировой популяции мышевки Нордмана, до 50% слепака песчаного и емуранчика", - отметил специалист.
Как сейчас выглядит Каховская ГЭС (фото: facebook.com/GazetaSvit)
Добавим, что в интервью РБК-Украина старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказала, что экологи смогут приступить к полноценным раскопкам на Каховской ГЭС.
Однако произойдет это не раньше следующего года, потому что там сейчас среда насыщена бактериями, не позволяющими археологической экспозиции полноценно работать. В частности, человек в биозащитном костюме умрет от такой работы.
Поэтому необходимо, чтобы природа просто переварила всю биомассу, образовавшуюся в результате подтопления.
Также она добавила, что все находившиеся под водой артефакты не разрушились. После подрыва под угрозой оказались железо и дерево. Ведь металл начнет портиться при доступе кислорода - солнце его высушит, влага испарится и он просто рассыплется.
Каховская ГЭС после взрыва (фото: t.me/ukrhydroenergo)
Какой вред природе нанес подрыв Каховской ГЭС
Ученые Украинской природоохранной группы проанализировали, как теракт повлиял на дикую природу Украины.
Каховское водохранилище - второе по площади водохранилище в Украине (площадь - 2155 км²), расположенное в трех областях Украины (Запорожская, Днепропетровская и Херсонская) и имеет длину 240 км.
Негативные последствия для дикой природы проявятся на площади не менее 5000 км2 (зона затопления и зона осушения).
Влияние на рыб
Каховское водохранилище является одним из крупнейших в Украине мест концентрации пресноводных промысловых видов рыб. Только здесь насчитывалось не менее 43 видов рыб, из которых 20 видов имеют промысловое значение.
На восстановление запасов уйдет минимум 7-10 лет.
Птицы
Из-за почти полного исчезновения Каховского водохранилища на этой территории исчезнут птицы, гнездящиеся в этих местах. Однако оценить влияние на птиц до конца пока невозможно.
Воздействие на фауну
Большое количество живых организмов, населяющих водоемы, живут в придонном иле в прибрежной зоне. После теракта эта зона в считанные часы осушилась.
Поэтому погибли практически все природные организмы водохранилища.
Растения
Исчезли водные и прибрежно-водные растения Каховского водохранилища. Их место займут инвазионные чужеродные растения - злинка канадская, амброзия полинолиста, золотарник поздний и др. Зона осушения дна водохранилища станет крупнейшим в регионе очагом размножения опасных инвазионных видов.
Наземная фауна
После подрыва практически мгновенное повышение уровня воды не оставляло шансов большинства наземных животных. Произошло катастрофическое влияние на популяции глобально вымирающих видов млекопитающих.
Ранее мы сообщали, что после подрыва Каховской ГЭС полностью исчез редкий вид рыбы.
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