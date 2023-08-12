Некоторые животные исчезнут навсегда. Сколько лет будет восстанавливаться природа на месте Каховского водохранилища

Российские оккупанты 6 июня 2023 года совершили одно из самых масштабных экологических преступлений - подрыв Каховской ГЭС. Большая вода крушения сошла, однако с последствиями Украина будет разбираться еще долгие годы. Чтобы восстановить все экосистемы, понадобится много лет.

Об этом сообщает Минокружение в Telegram .

Сколько лет будет восстанавливаться природа

Руслан Стрелец, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказал, что Украина ориентировочно потеряла более 10 кубических километров самого ценного ресурса - воды.

Также площадь водохранилища снизилась примерно на 80%. Большое водохранилище, которое снабжало питьевой водой более 1 млн украинцев, уничтожено россиянами.

Также из-за теракта было затоплено около 80 тысяч гектаров заповедных территорий.

"Нацпарки "Нижньодніпровський", "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" ожидает постепенное и долгое восстановление. Мы навсегда можем потерять эндемичные виды растений и животных, среди которых морской судак, 70% ареала мировой популяции мышевки Нордмана, до 50% слепака песчаного и емуранчика", - отметил специалист.

Как сейчас выглядит Каховская ГЭС (фото: facebook.com/GazetaSvit)

Добавим, что в интервью РБК-Украина старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказала, что экологи смогут приступить к полноценным раскопкам на Каховской ГЭС.

Однако произойдет это не раньше следующего года, потому что там сейчас среда насыщена бактериями, не позволяющими археологической экспозиции полноценно работать. В частности, человек в биозащитном костюме умрет от такой работы.

Поэтому необходимо, чтобы природа просто переварила всю биомассу, образовавшуюся в результате подтопления.

Также она добавила, что все находившиеся под водой артефакты не разрушились. После подрыва под угрозой оказались железо и дерево. Ведь металл начнет портиться при доступе кислорода - солнце его высушит, влага испарится и он просто рассыплется.

Каховская ГЭС после взрыва (фото: t.me/ukrhydroenergo)

Какой вред природе нанес подрыв Каховской ГЭС

Ученые Украинской природоохранной группы проанализировали, как теракт повлиял на дикую природу Украины.

Каховское водохранилище - второе по площади водохранилище в Украине (площадь - 2155 км²), расположенное в трех областях Украины (Запорожская, Днепропетровская и Херсонская) и имеет длину 240 км.

Негативные последствия для дикой природы проявятся на площади не менее 5000 км2 (зона затопления и зона осушения).

Влияние на рыб

Каховское водохранилище является одним из крупнейших в Украине мест концентрации пресноводных промысловых видов рыб. Только здесь насчитывалось не менее 43 видов рыб, из которых 20 видов имеют промысловое значение.

На восстановление запасов уйдет минимум 7-10 лет.

Птицы

Из-за почти полного исчезновения Каховского водохранилища на этой территории исчезнут птицы, гнездящиеся в этих местах. Однако оценить влияние на птиц до конца пока невозможно.

Воздействие на фауну

Большое количество живых организмов, населяющих водоемы, живут в придонном иле в прибрежной зоне. После теракта эта зона в считанные часы осушилась.

Поэтому погибли практически все природные организмы водохранилища.

Растения

Исчезли водные и прибрежно-водные растения Каховского водохранилища. Их место займут инвазионные чужеродные растения - злинка канадская, амброзия полинолиста, золотарник поздний и др. Зона осушения дна водохранилища станет крупнейшим в регионе очагом размножения опасных инвазионных видов.

Наземная фауна

После подрыва практически мгновенное повышение уровня воды не оставляло шансов большинства наземных животных. Произошло катастрофическое влияние на популяции глобально вымирающих видов млекопитающих.